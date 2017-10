Ramos: "Como español, más que Cataluña, me preocupa que el himno no tenga letra"

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, declaró en Onda Cero que le "preocupa más como español" que el himno "no tenga letra, que la situación de Cataluña". El defensa internacional añadió que "como español" en Girona se sintió igual que en cualquier "otro sitio".

Puntualizó, sobre el himno español que "siento la envidia sana de ver a otras selecciones mirando hacia arriba mientras cantan sus himnos". Y sobre el viaje a Girona preciso que "vi casi las mismas banderas de España que otras partes". Según sus sensaciones: "Fue como ir a Sevilla y ver una bandera de Andalucía. Mientras exista ese respeto no hay problema. El domingo me sentí igual de español que en cualquier otro sitio. No hubo ningún problema".

Aún sobre la situación catalana, Ramos dijo que lo que pueda opinar o lo que pueda hacer al respecto "no va a cambiar nada". "Me duele la imagen de España como país a nivel mundial como español que soy. No me gusta que sucedan este tipo de cosas. Yo creo que juntos somos más fuertes". A la pregunta de si se imagina una Liga sin el Barça, Sergio Ramos explico: "Es complicado. A mí me cuesta creer que sean mayoría los independentistas, pero son suposiciones. Yo prefiero que el Barça esté en nuestra Liga".

La relación con Piqué

También habló Gerard Pique: "Si se compara con la antigua relación que teníamos, a día de hoy nos llevamos bastante bien. Antes prácticamente no había relación". Y quiso ser más claro: "Antes nos respetábamos porque nos tocaba jugar juntos y sabíamos que juntos hacíamos una de las mejores parejas de centrales del mundo de la que se ha beneficiado la selección. Cuando vas creciendo y madurando vas dejando al margen cosas a las que antes dabas importancia y que ahora no la tienen. Eso ha hecho que la relación mejore bastante".



Al referirse a los pitidos a Piqué, declaró: "A mí me duele que piten a la selección. Me gusta disfrutar del escenario, del ambiente y yo no voy a ir más allá de lo que pueda pensar Piqué. Lo único que siempre digo como capitán de la selección es que debemos de ser conscientes de cada acto que hacemos. Piqué siempre ha tenido un comportamiento ejemplar a pesar de lo que pueda pensar".

La derrota en Montilivi

Sobre la derrota del domingo ante el Girona en Montilivi, Sergio Ramos afirmó: "Si en la primera parte, después de nuestro gol, marcamos las 3 o 4 ocasiones que tuvimos, se hubiera visto otro partido. No es la primera Liga en la que se remontan ocho puntos. Yo he remontado más puntos y hemos sido campeones. Por lo tanto tenemos que aprender de estos errores y estos fallos para que no vuelva a ocurrir e intentar sumar los máximos puntos posibles porque con esta diferencia, el Barça no está fallando mucho y puede que sí te cueste el título", comentó.