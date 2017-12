Prosinecki dice que Modric es el mejor jugador croata de la historia

El croata Robert Prosinecki, exjugador del Real Madrid y del Barcelona, considera que el centrocampista madridista Luka Modric es el mejor jugador croata de todos los tiempos y el entrenador español Pep Guardiola el técnico más destacado de la historia.

"No hay parámetros según los cuales Luka no merezca el título del mejor de la historia", dijo Prosinecki en una entrevista al diario deportivo Sportske Novosti, publicada este lunes.

"Incluso si dejamos de lado sus trofeos, la forma en que juega, cómo domina en un Real Madrid, es de verdad impresionante", añadió.

"Luka tiene tres títulos de campeón de Europa de clubes, y en los tres fue uno de los jugadores cruciales del Real Madrid. En tres ocasiones fue elegido oficialmente miembro del equipo ideal del mundo", indicó.

Para Prosinecki, Pep Guardiola es el mejor entrenador de todos los tiempos. "O es al menos el mejor a quien jamás he visto en la escena. El fútbol que juegan sus equipos es para mí un gran placer", declaró.

"Sólo recordad cómo jugaba el Barcelona con Pep al frente, sobre todo en las dos primeras temporadas. Luego con el Bayern jugó el mejor fútbol del mundo, y ahora lo repite como entrenador del Manchester City", consideró Prosinecki.

El histórico centrocampista de las selecciones yugoslava y croata y técnico de varios equipos y combinados nacionales, indicó que siempre espera con gran anhelo los partidos del Manchester City, cualquiera sea su rival, porque "los estás viendo y devorando".

El dilema de Ronaldo o Messi no existe para Prosinecki, quien indicó que aunque los dos jugadores tienen estadísticas y juegos impresionantes, "el fútbol de Messi es mágico e irrepetible".