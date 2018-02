Prohibido tropezar en la isla

El FC Barcelona tiene prohibido tropezar este jueves en su visita a la UD Las Palmas si quiere mantener su ventaja en lo más alto de la clasificación de LaLiga Santander sobre el Atlético de Madrid, al que recibirá en el Camp Nou el próximo domingo en un partido clave para el desenlace de la competición.

El equipo catalán se medirá a un conjunto isleño en puestos de descenso pero que no renuncia a dar la gran sorpresa, y que desde la llegada al banquillo de Paco Jémez ha experimentado una mejoría, aunque insuficiente para salir de la zona roja; si bien solo le separa un punto del Levante, que marca la frontera de la salvación.

Las Palmas, condenada a luchar por salvar la categoría sin su estrella Jonathan Viera, traspasado al fútbol chino, espera competir ante el coloso azulgrana, aunque es consciente de la teórica desigualdad del choque, y máxime después de haber sido esta temporada muy vulnerable en casa, donde ha perdido siete partidos.

Las bajas en el equipo amarillo tampoco ayudan demasiado. El centrocampista argentino Gabriel Peñalba, pivote por delante de la zaga, continúa lesionado, por lo que es probable que Vicente Gómez repita en esa posición, como ya hizo el pasado sábado en Butarque ante el Leganés (0-0).

Jémez tampoco puede contar con el extremo isleño Jerónimo Figueroa 'Momo', ni con el delantero centro nigeriano Emmanuel Emenike, inédito desde su fichaje en enero por una lesión; mientras que el central Pedro Bigas probablemente sea baja para el resto del campeonato tras ser operado de la rodilla izquierda.

El técnico ha sorprendido en una convocatoria de 19 jugadores -tendrá que prescindir de uno antes del choque- al dejar fuera de la lista al también nigeriano Imoh Ezekiel, y llamar en su lugar al delantero centro del equipo filial, Erik Expósito. Además de Ezekiel, el otro jugador descartado por decisión técnica es el lateral derecho grancanario David Simón.

El Barcelona no pierde en sus visitas ligueras a Gran Canaria desde febrero de 1986, cuando se registró el último triunfo de los canarios. Desde el regreso a Primera hace tres años, Las Palmas no ha podido puntuar en ninguno de sus enfrentamientos en casa con el equipo azulgrana, ante el que ha perdido por 1-2 y 1-4 las dos últimas temporadas.

Cuatro días antes de la importante visita del Atlético de Madrid al Camp Nou, el Barcelona viaja a Las Palmas consciente de que antes de jugar el partido que puede decidir LaLiga Santander es indispensable sumar otra victoria y, por lo menos, mantener los siete puntos de ventaja con respecto a su próximo rival.

Reconocía tras la victoria contra el Girona el técnico del conjunto azulgrana, Ernesto Valverde, que tiene prisa por ganar la competición. A su equipo, que tras 25 jornadas es líder invicto del campeonato doméstico, le quedan por disputar trece encuentros y, pese a la buena racha, todavía no tiene ni mucho menos sentenciado el título.

Por ello, el duelo contra la Unión Deportiva Las Palmas es clave para afrontar sin nervios la visita del Atlético de Madrid del próximo domingo. Una de las dudas es si Valverde apostará por las rotaciones en ataque, más aun si se tiene en cuenta que Luis Suárez, que ante el Girona buscó sin éxito la tarjeta amarilla, está a una cartulina de la suspensión.

El delantero Paco Alcácer se postulaba como una alternativa para suplir al uruguayo, pero ayer no se entrenó con sus compañeros aquejado de una gastroenteritis. A la espera de conocer la lista de convocados, su presencia no está ni mucho menos asegurada.

Uno de los fijos que no viajará a Las Palmas es Jordi Alba, sancionado, mientras que Nelson Semedo tampoco entrará en la convocatoria debido a una lesión en el bíceps femoral izquierdo. El portugués estará cinco semanas en el dique seco. Tampoco se descarta que Valverde realice cambios en el eje central. Uno de los jugadores que podría tener descanso es Gerard Piqué. El central catalán acumula muchos minutos y podría tomar un respiro después de que ante el Girona no terminara el partido aquejado de un golpe en la rodilla sin consecuencias.

En el último encuentro liguero, el Barcelona recuperó su mejor versión ofensiva (6-1). Además del buen partido de Messi y Suárez, Coutinho y Dembélé despuntaron como titulares y mañana, ante un rival en la zona de descenso, tienen una nueva oportunidad para ganar confianza con vistas a la fase decisiva de la competición.



El brasileño y el francés podrían jugar su primer partido contra un equipo entrenado por Paco Jémez. El actual técnico de la Unión Deportiva Las Palmas nunca le ha ganado al Barcelona en los banquillos, con ocho derrotas en ocho duelos al frente del Rayo Vallecano y un balance de 36 goles recibidos y tan solo cinco a favor.

- Alineaciones probables

Las Palmas: Chichizola; Míchel Macedo, Gálvez, Ximo Navarro, Aguirregaray; Vicente Gómez; Halilovic, Tana, Etebo, Hernán Toledo; Calleri.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Vermaelen, Umtiti, Digne; Rakitic, Iniesta, Paulinho; Dembélé, Messi, Coutinho.

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité Valenciano).

Estadio: Gran Canaria.

Horario: 21.00 CET (20.00 GMT).

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Las Palmas (18º, 19 puntos); Barcelona (1º, 65 puntos).

La clave: La capacidad de resistencia de la defensa de la UD Las Palmas ante el torrente atacante del líder.

El dato: El partido enfrenta al segundo equipo más goleado en casa (24 tantos) y al más goleador fuera (31).

Messi (22) y Luis Suárez (20) han marcado entre ambos más del doble de goles que todo el equipo canario (18).

La frase: Paco Jémez, entrenador de la UD Las Palmas: "Lo único que no perdonaría mañana a mis jugadores es que sean cobardes".

El entorno: Aunque los abonados no tienen que pagar, no se llenará el Estadio de Gran Canaria por tercer año consecutivo con la visita del FC Barcelona, pese a que llegue como líder invicto.