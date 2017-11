La polémica por la camiseta varía el formato de presentación

La polémica surgida por la camiseta que lucirá la selección española de fútbol en el Mundial 2018 de Rusia ha alterado el plan que había marcado para una presentación que se iba a realizar hoy tras el entrenamiento matinal, con los jugadores patrocinados por Adidas de la Roja, y que finalmente se reducirá a una foto oficial.

En un comunicado la marca deportiva quiere aclarar, junto a la Real Federación Española (RFEF), que «el lanzamiento de la camiseta está fuera de cualquier connotación política». La nueva camiseta ha levantado polémica por un tono azul que por un efecto óptico parecía morado, lo que a algunos les recuerda a la bandera republicana, por lo que Adidas ha querido aclarar que está «fuera de cualquier connotación política».

«La marca de las tres bandas trata de ofrecer diseños novedosos con las mejores tecnologías del mercado sin olvidar sus colecciones más icónicas, como es el caso de esta nueva camiseta, que rinde homenaje a una de sus elásticas más famosas, utilizada en la Copa del Mundo de Estados Unidos en el año 1994, o por ejemplo la de la actual campeona del mundo que reinterpreta la icónica camiseta de 1990 dónde los alemanes ganaron el mundial», añade Adidas

Y añade que «la elaboración es un largo proceso de colaboración entre ambas entidades, con plazos de hasta 18 meses antes de la presente competición, donde adidas y la RFEF, acuerdan el modelo, el diseño y los colores».

Los medios de comunicación están citados mañana para la presentación oficial de la camiseta que se desveló con polémica el lunes. Iba a ser tras el entrenamiento y sustituía a las habituales ruedas de prensa, ya que los jugadores adidas hablarían en el acto que se iba a desarrollar en el campo de juego principal de La Ciudad del Fútbol.

Finalmente, la RFEF informa que se reduce a una foto oficial que podrán hacer todos los medios sobre el césped antes del entrenamiento del miércoles, fijado a las 11.00 horas, y a los quince minutos de sesión abierta que los internacionales españoles realizarán con la nueva equipación puesta. A la conclusión habrá la habitual rueda de prensa de dos jugadores desde las 12.30 horas.

Por su parte, Juan Luis Larrea, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha afirmado a Efe que no entiende la polémica suscitada por el efecto óptico que produce la nueva camiseta de España para el Mundial de Rusia, «pues el color que algunos ven polémico es un azul, un azul petróleo».

«Adidas hace la camiseta de España desde hace 30 años y no son dudosos de nada. No lo han sido nunca. Ellos hacen el diseño, se cambia cada dos años, coincidiendo con Eurocopas o Mundiales. Dicen que por televisión que se ve distinto. No lo sabemos aún. No lo hemos visto en directo. Nos cuentan además que al mojarla, con el sudor o bien con la lluvia, el color se vuelve mucho más oscuro», subrayó Juan Larrea.