El pichichi de la liga griega

El mundo del fútbol está lleno de futbolistas anónimos que luchan por cumplir su sueño, viviendo a la sombra de los Messis, Cristianos, Griezmanns o Iscos. Uno de ellos es Pedro Conde, delantero natural de Villafranca de Córdoba, que hace dos años, tras deambular durante cuatro temporadas por la tercera categoría del fútbol español, Segunda B, le llegó la oportunidad de dar el salto a un club de la Primera División del fútbol griego, el PAS Giannina. Marcharse a Grecia en las condiciones en las que estaba el país se antojaba una locura, pero como dice el propio Pedro «hablé con mi familia y mi pareja y me apoyaron desde el principio. Sabían que era parte de mi sueño».

Actualmente es el máximo goleador de la Superliga griega con 13 tantos, empatado con otros dos jugadores, y el único español que es líder en la tabla de goleadores de las ligas europeas de Primera División. Esto no pasa desapercibido para la afición del Giannina, para la que es un ídolo. «Cuando salgo a la calle toda la gente me conoce, se me acerca para darme ánimos y desearme suerte de cara a los próximos partidos». Y es que la afición griega siempre ha destacado por su manera de vivir el fútbol, como el propio jugador reconoce. «Son muy fanáticos. Además, mi equipo es uno de los clubs con más masa social de la liga. En los partidos son muy pasionales y llevan en volandas al equipo cuando jugamos en casa. El ambiente en el fútbol griego es una locura».

En su segunda temporada con el Giannina, el delantero cordobés está pulverizando sus registros goleadores, ya que a falta de siete partidos para el final de la temporada ya ha igualado su marca de goles de la temporada pasada en liga con 13, y ha superado su temporada con más acierto, que hasta el momento era la 2015/16 con el Mérida, en la que anotó 17 goles, por los 19 totales que ha materializado esta temporada. Pedro promedia un gol cada 106 minutos de juego, y está en plena lucha por el pichichi. A pesar de ello, el propio jugador no se marca como objetivo personal ser el máximo goleador de la categoría. «Solo pienso en jugar y disfrutar partido a partido. Lo más importante es ayudar al equipo y que me respeten las lesiones» señala el villafranqueño.

Pedro Conde es uno de los delanteros de moda en el fútbol griego, y finaliza contrato con el Giannina la próxima temporada, lo que le hace posible negociar su futuro a partir de enero del próximo año. Futuro que asume con tranquilidad y con las ideas muy claras «si llega un equipo con una buena oferta a mi club actual, y ese club tiene un proyecto deportivo mejor que el mío actual, no me lo pensaría. Mi objetivo es seguir ascendiendo en mi carrera». A pesar de ello descarta el volver a España si fuera para militar en la categoría de plata del fútbol nacional. «Las categorías están para respetarlas, para mí el volver a la Segunda División española sería un paso atrás en mi carrera» añade.

Pedro Conde afirma: «Estoy cumpliendo un sueño».