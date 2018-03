Parejo destaca que «Iniesta marca un antes y un después»

Dani Parejo, centrocampista del Valencia y de la selección española, valoró ayer lo especial que están siendo sus primeros momentos en el combinado nacional, y el poder entrenar con jugadores como Andrés Iniesta, quien dijo que «marca un antes y un después» en el fútbol español». «Es la primera vez que entreno al lado de Andrés, solo se le pueden dedicar adjetivos buenos, todos sabemos cómo juega, toda su trayectoria, lo que ha conseguido y lo que sigue haciendo. Es un jugador primordial que marca un antes y un después, un futbolista súper inteligente y un gran compañero», añadió.

En sus primeros días como internacional, Parejo mostró su felicidad y desveló cómo se entero de la convocatoria. «Estábamos en la sala de fisios de Paterna tratándonos, no era consciente de la hora, cuando varios compañeros, utilleros y fisios se pusieron a gritar todos, vinieron a abrazarme y supuse que me habían convocado», dijo. «Estoy contento, feliz en mi primera vez. Es un motivo de satisfacción aunque todavía no he hablado con el entrenador, pero estoy viviendo mis primeros momentos con mucha ilusión y muchas ganas», finalizó.

En otro orden de cosas, ayer se hicieron oficiales los dorsales que portarán los jugadores de España en sus dos amistosos, mañana ante Alemania y el martes siguiente frente Argentina. Saúl Ñíguez pasa a lucir el 7 que siempre ha llevado Álvaro Morata, Dani Parejo el 23, Marcos Alonso el 24 y Rodri el 12 como números para su debut. Entre los jugadores habituales habrá cambios en los dorsales, ya que Dani Carvajal regresa y portará el 2, por lo que Álvaro Odriozola pasa al 16; el 4 es para Nacho Fernández en lugar de Marc Bartra; el 5 por la lesión de Sergio Busquets lo escogió Azpilicueta; mientras que Saúl deja el 8 a Koke Resurrección. El regreso, nueve meses después, de Diego Costa a la selección española lo hará con el 19 a la espalda, y será Rodrigo Moreno el que juegue con el 9. Por su parte, Lucas Vázquez ha optado por el 14 para su retorno. Andrés Iniesta mantiene su número 6, igual que Piqué con el 3, Sergio Ramos con el 15 o Isco con el 22, entre otros.