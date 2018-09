Mourinho vuelve a arremeter contra la prensa

Mourinho se enfada y carga contra la prensa. Puede parecer un titular nada novedoso pero el entrenador portugués ha arremetido, por enésima vez, contra los periodistas. En esta ocasión, lo ha hecho para defender su gestión de los minutos de Marcus Rashford. Ante las preguntas sobre la actuación del joven delantero con Inglaterra, que ha marcado dos goles en el último parón de selecciones, 'Mou' ha decidido cargar contra la prensa: "Algunas personas tienen salaros dobles porque trabajan para los clubes y, también, en medios de comunicación. Obviamente, llevan las cosas por donde les interesa. Es obvio, es humano y es natural. No es ético, pero lo acepto", afirmó en la rueda de prensa previa al partido que disputará el United ante el Watford de Javi Gracia (sabado, 16.30 horas).

Parte de esas críticas iban referidas a Alan Shearer y Jamie Carragher, que en los últimos días, afirmaron que Rashford debe salir del United para estar lejos de Mourinho si quiere progresar en su carrera. Mourinho tiró de estadísticas para defenderse: "En dos temporadas conmigo ha jugado en 105 partidos, 5.744 minutos, 63,7 partidos, incluyendo cinco finales, así que creo que la gente que habla sobre sus minutos está un poco confusa. Rashford no es Dominic Solanke, no es Ruben Loftus-Cheek, no es Dominic Calvert-Lewein. Él es Marcus Rashford, jugador del Manchester United, con un cuantioso número de minutos jugados al máximo nivel en las mejores competiciones", manifestó.

​Alta tensión

Pese a ello, las declaraciones del portugués apuntan a que Rashford no será tiular el sábado. "Supongo que el domingo me criticarán mucho por no ponero a jugar, porque algunos de los chicos -refiriéndose a la prensa- están muy obsesionados conmigo y otros creo que tienen un problema con algunas mentiras compulsivas", añadió 'Mou'.

Si el portugués demuestra algo es un gran ego. Como mínimo, afirma creer estar en el centro del mundo: "Los hay que se despiertan por la mañana y lo primero que se les viene a la mente es José Mourinho y el Manchester United. Lo siento por ellos, porque hay muchas cosas más interesantes con las que despertarse y ser feliz que hablar sobre nosotros y sobre fútbol"​, declaró el técnico.