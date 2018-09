Morata: "El año pasado no sabía ni donde estaba cuando salía a jugar"

Álvaro Morata, delantero del Chelsea, hizo autocrítica de la pasada temporada que le acabó dejando fuera del Mundial de Rusia, la calificó como "un desastre" y confesó que "no sabía ni dónde estaba cuando salía a jugar".

"No me arrepiento de nada. Lo importante es que he sido muy feliz en todos los sitios donde he estado. El año pasado no lo fui, empecé muy bien pero al final la temporada fue un desastre. No sabía ni dónde estaba cuando salía a jugar, pero ya ha pasado todo, ya no importa. Este año quiero ser feliz en el Chelsea, hacer una gran temporada y venir a la selección", confesó.

El presente es distinto para Morata tras su paternidad y con nuevas ilusiones en el mundo del fútbol. "He sido padre, tengo un nuevo entrenador y he vuelto a la selección. Muchas cosas positivas han cambiado en mi vida, sobre todo mis dos hijos que son una motivación especial y ahora espero que se empiece a ver en el campo".

Marcado queda lo vivido durante el Mundial de Rusia cada vez que veía a España, después de haber sido un fijo en la fase de clasificación. "Lo viví jodido. Fue un momento muy duro que ya ha pasado y no vale de nada mirar al pasado. Voy a hacer todo lo posible para ir al siguiente. Fue un momento difícil porque pensaba que iba a ir".

"Cuando uno empieza a jugar al fútbol y ve los Mundiales por la tele es su mayor sueño jugarlo con su país. Lo pasé muy mal, quería que mis compañeros lo ganaran pero claro que quería estar ahí y fue un momento bastante difícil", añadió.

Ahora destaca las sensaciones que ha tenido al volver a ser llamado y la forma en la que ha recuperado la ilusión. "Sinceramente me siento como si fuera la primera vez. Ayer estaba hasta nervioso cuando llegué una hora y media antes. Es increíble volver, uno siempre quiere venir".

"Hay veces que he dejado de valorar el venir aquí. No lo piensas hasta que ves los partidos de la selección desde tu casa y sabes que es lo más grande estar con España. Espero venir a todas las convocatorias", deseó.

Con Luis Enrique se inicia una nueva etapa en la selección. Morata dejó elogios al nuevo seleccionador. "Me gusta. Hemos tenido solo dos entrenamientos en los que pide mucha intensidad y concentración. Por lo que hemos hablado con él, me parece una persona muy sincera y que tiene ganas de ganar".

"Lo primero que nos dijo es que quiere volver a ganar, que España vuelva a jugar para ganar y que todos sepan quién es España. A ponernos a trabajar desde el primer minuto".

En la nueva etapa piensa que España va querer "jugar bien con el balón" y además Luis Enrique les pide que sean "agresivos sin él". Su mensaje tuvo un final optimista tras no cumplirse la máxima por la que abandonó el Real Madrid.

"Claro que me planteé volver a jugar a España o Italia, donde he sido feliz, pero no siempre se puede escapar de la realidad. Había que apretar. Lo que me faltaba fue quedarme fuera del Mundial, porque me fui del Real Madrid para estar en Rusia y no fui. Es otra cosa que en los momentos malos te hace motivarte, seguir adelante y estoy con más ilusión que nunca", sentenció.