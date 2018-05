Messi: "Me gusta Griezmann, no sé si está fichado o no"

El jugador del FC Barcelona Leo Messi aseguró tras la fiesta por el doblete y despedida a Andrés Iniesta que el delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann le "gusta", aunque no sabe si está o no fichado.

"Me gusta Griezmann, es uno de los mejores ahora mismo. Se está hablando mucho de él, no sé si está fichado o no, pero estamos encantados de que vengan los mejores, y Griezmann lo es", aseguró en declaraciones a RAC1 recogidas por Europa Press.

Sobre el doblete, aseguró que con él han hecho una temporada "muy buena". "Hemos vuelto a ganar la Liga y la Copa, que es lo que queríamos. Queda la espina de la Champions por cómo perdimos y porque teníamos una ventaja importante, pero la temporada es muy buena más allá de esa derrota", apreció