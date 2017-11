Messi se encomienda a la virgen para ganar el Mundial

En el frío de Moscú, Lionel Messi lanzó una promesa devocional: "Si salimos campeones (en Rusia), voy caminando hasta la virgen de San Nicolás". Cincuenta kilómetros de peregrinación, desde su casa en la ciudad argentina de Rosario hasta la iglesia donde se encuentra la imagen a la que el mejor jugador de todos, al que llaman a veces Dios, ya se ha encomendado.

Pero antes de aspirar seriamente a quedarse con la Copa, la selección que dirige Jorge Sampaoli y tiene a Messi como estandarte absoluto, deberá pasar pruebas muy serias. Al capitán le preocupa por el momento encontrarse con España apenas comenzado el certamen. "No me gustaría cruzarme con España, que es uno de los rivales que nos podría tocar en el sorteo, por lo que es, por el juego que tiene: sería un rival muy difícil y prefiero evitarlo", le dijo a TyC Sport. Para 'La Pulga', hoy por hoy Argentina no es candidata a ganar el Mundial. "España, Brasil, Alemania, Francia. Hoy por hoy son las que mejor imagen están dejando y las que mejor juego hacen", consideró.

'Charla' con Maradona

Ya pasaron los temores al gran fracaso de quedarse afuera del Mundial. Quedaron atrás incluso las críticas demoledoras de una parte de la prensa argentina. No solo hubo frases lapidarias contra los jugadores de la selección sino agresiones simbólicas que luego se trasladaron a las redes sociales. El que peor la pasó fue Gonzalo Higuaín, el goleador de la Juventus. Messi salió en su defensa. "Me duele lo que se dijo todo este tiempo". El diez siempre tendrá que hablar sobre su liderazgo dentro de un grupo que ya se conoce desde hace años y, todavía, despejar sospechas de que es una suerte de entrenador en la sombra que saca y pone jugadores. "Yo soy uno más acá, intento dar lo mejor cuando vengo y trato de disfrutar estos días con mis compañeros, ahora vienen muchos chicos nuevos, una camada de jóvenes importante y lo disfruto con ellos también. Son todas mentiras que manejo a los técnicos y a los que juegan.Estoy para sumar y nada más". Son estos días de unanimidades en relación con la figura de Messi. Pero todavía queda la sospecha de su vínculo con Diego Maradona. Se acaban de encontrar en la fiesta de la FIFA que premió a Cristiano Ronaldo. Hubo un abrazo pero algo de frialdad. "Con Maradona tengo pendiente una charla", reconoció.

"Sampaoli es muy inteligente"

El astro del Barcelona nunca dudó en que Argentina se iba a clasificar. "Siempre imaginé que lo íbamos a sacar adelante". Ahora Sampaoli tiene tiempo de armar un equipo sin la zozobra de los meses anteriores. Sobre el entrenador dijo: "Es muy inteligente, tiene claro lo que quiere de sus equipos, destaco la manera de vivir el fútbol, lo hace todo dando el máximo, preparando todo. Ya lo veía entrenando otras selecciones y equipos como Chile y en el Sevilla. Era lo que imaginaba, me lo esperaba y es lo que estoy viendo".

Una de los grandes dilemas que debe resolver Sampaoli se relaciona con la compatibilidad entre Messi y Paulo Dybala, quien reconoció públicamente la dificultad que tiene para ensamblarse con el mejor del mundo. Según Leo, el tema ya fue conversado y señaló que las palabras del jugador de la Juventus fueron mal interpretadas. "Hablamos por arriba. Entendí cómo fue lo que quiso decir, otros lo tomaron de otra manera, pero no hay nada que aclarar".

"Iremos a por la nena"

TyC Sports quiso saber si mantenía su deseo de jugar alguna vez en Newell's Old Boys, el equipo rosarino donde se inició. "Me encantaría y siempre lo dije, pero ojalá que pueda seguir en este nivel para volver bien a Newell's porque es lo que soñé desde chiquito. Es algo pendiente que me quedó". No obstante aclaró: "No sé qué va pasar en un par de años, cómo voy a estar". Messi también tuvo tiempo de hablar del tercer hijo varón que espera su esposa, Antonella Rocuzzo. "No está el nombre. Esperemos que llegue este, después se verá". Y de inmediato anunció otro anhelo: "Seguramente iremos en búsqueda de la nena".

La presencia de Messi en Moscú transcurre en calma y en medio de estrictas medidas de seguridad y, también de otros detalles que no pasaron inadvertidos. Sampaoli llevó no solo a 26 jugadores sino a otros 20 juveniles, cuatro empleados de seguridad, dos chefs, cuatro administrativos y a su abundante cuerpo técnico. Argentina juega el sábado con Rusia.