Messi: "El Madrid es menos bueno sin Cristiano"

El brazalete no solo se lleva en el campo. Poco acostumbrado a la exposición mediática en Barcelona, Leo Messi empieza a dar signos de apertura. No es habitual escuchar al astro argentino en su ciudad ("acá lo tengo todo, llegué con 13 años, hice toda mi vida aquí", reiteró), pero esa condición de primer capitán le obliga a explicarse. Y no solo con aquel breve discurso en los prolegómenos del Gamper, que no duró ni dos minutos, ("no estaba preparado, bueno sí mentalmente, pero nada escrito, era lo que sentía todo el barcelonismo", argumentó) sino que se confesó ante Sònia Gelmà y Ricard Torquemada en el programa ‘Tot Costa’ de Catalunya Ràdio.

Messi, que ha desaparecido de los grandes premios individuales esta temporada (ni la UEFA ni la FIFA le consideran entre los tres mejores jugadores del mundo), tiene un mensaje muy claro. "Toca ganar la Champions, toca…". Toca, según el 10, porque ha vivido tres decepciones consecutivas en los cuartos de final. Toca, además, porque solo ha ganado un título europeo (Berlín-2015) en los siete últimos años.

"Se nos escaparon algunas en la época de Guardiola como las semifinales del Inter, del Chelsea…", recordó el astro. Toca también porque el Madrid sin Cristiano "es menos bueno", aunque eso implique que la Juventus "sea más fuerte y un claro favorito a la Champions".

A Messi, como a todos, "le sorprendió muchísimo" la marcha de Cristiano Ronaldo al calcio. "No me lo imaginaba fuera del Madrid. Ni tampoco que fuera a la Juventus", argumentó la estrella, quien cree que también toca porque el Barça tiene "un plantel espectacular" esta temporada, bendiciendo así los cuatro fichajes de este verano.

Ha sido, precisamente, Arthur quien más le ha sorprendido. "Todos los que vinieron son muy buenos. Pero si tengo que decir uno es Arthur. No lo conocía personalmente, pero salvando las similitudes y comparaciones es muy parecido al estilo de Xavi de querer la pelota, de jugar cortito, de no perderla, de saber darla… Es muy seguro. Agarró rápido los juegos cortos del entrenamiento. Tiene el estilo de los jugadores de acá", dijo para bendecir al joven brasileño que ha entrado impresionando al líder del Barça.



En catalán con Thiago y Mateo

Aprovechó también Messi para elogiar "la pretemporada espectacular de Riqui Puig", al tiempo que lanzaba un mensaje a la directiva. "Es bueno que el club vuelva a confiar otra vez en la cantera porque en los últimos años se había perdido este tipo de jugadores".

Tanto se explicó Messi en Catalunya Ràdio que reveló que habla con sus dos hijos en catalán. "Thiago, el mayor, lo habla, pero Mateo aún mejor". Ellos son la principal causa de que no se plantee moverse de Barcelona. "Ahora el jugador se maneja por dinero más que por un club. El que más pone se lo lleva. No es como antes que decían que querían ir al Barça o Madrid porque son los mejores. Hay muchos equipos que tienen mucho dinero".

Pero él no se mueve del Barça. "Acá lo tengo todo, no tengo ninguna necesidad de irme a otro lado", aseguró Messi, feliz tras abandonar esa obsesión por el gol. "Hoy lo vivo totalmente diferente. Prefiero dar la asistencia y que termine en gol a hacerlo yo", explicó tras contar que no sabe qué hará cuando abandone el fútbol. "Algo encontraré que me llene".

Alba, "aparición mágica"

Lo que le llena ahora es el fútbol. Y el Barça. Argentina quedó aparcada. Mira todo el fútbol que puede, pero evita mirarse a sí mismo porque no le gusta "recordar cosas". Siente, eso sí, que es un jugador mucho más completo, capaz todavía de mejorar más. "En el tema del último pase, crecí mucho. También en las faltas. Y con la derecha", contó Messi antes de marcar un soberbio gol, precisamente con la derecha, al Huesca. Pero le faltan aún nuevos registros.

"En el tema de los penales me gustaría ser mucho más efectivo ", dijo poniéndose deberes, feliz como está por el retorno al 4-3-3. "Me gusta más así. Es mucho más fácil recibir viniendo de afuera hacia adentro que estando instalado en el medio donde hay más gente y menos espacios". Desde la derecha, convertido, según el propio Messi "en falso extremo", todo es más fácil porque en la otra punta está Alba. "No sé de donde nace esa conexión. Ni cuándo. Pero fue una aparición mágica para mí".