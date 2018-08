Luis Enrique da a conocer su primera convocatoria

Luis Enrique ha dado, este viernes, su primera convocatoria como entrenador de la Selección Española. El técnico ha decidido no convocar al lateral del Barça, con cuya mala relación se especula desde la salida del asturiano del Camp Nou, para los partidos ante Inglaterra y Croacia. Las otras dos grandes ausencias de Koke y Iago Aspas. Las grandes novedades son Pau López, Diego Llorente, Íñigo Martínez, Ceballos y Suso.

Un Luis Enrique comedido, tranquilo, alejándose de las polémicas, ha explicado su primera convocatoria como seleccionador nacional: “Entiendo el interés, pero no tengo nada que decir de los que no están. No me he fijado en si me caen bien o mal o en su edad para hacer la lista”, ha sentenciado sobre las ausencias de, entre otros, Koko o Jordi Alba.

El técnico ha explicado algo de su metodología de elección: “Para hacer la lista hemos empezado por un número pequeño de jugadores fijos, en otros casos es más importante el estado de forma puntual. Cada caso es diferente. No va a ser determinante que alguien sea titular en su equipo”. Y ha insistido en que no ha mantenido comunicación con ningún jugador antes de la lista: “No he hablado con ningún jugador de esta lista. Es mi estilo. No he considerado necesario hablado con ningún jugador”, ha dicho.

Una de las grandes novedades, Ceballos, se ha llevado un buen puñado de halagos del seleccionador: “Le veo muchas posibilidades y puede aportar muchas cosas, es importante que jugadores que han destacado en la sub-21 puedan ayudarnos en la absoluta”, ha dicho Luis Enrique, que tampoco ha dejado pasar la oportunidad de resaltar las capacidades de Sergi Roberto, “creo que es el jugador total, ocupa muchas posiciones y lo hace bien, yo valoro mucho ese tipo de jugador”, ha dicho; o Rodrigo Hernández: “Es muy parecido a Busquets en las capacidades para el puesto. Está claro que me gusta”, ha dicho después de enumerar una larga lista de virtudes del medio centro, tanto en su faceta defensiva como ofensiva.

“Si nos comparamos con la mejor España, puede que seamos inferiores en algunos aspectos del juego. Pero no creo que seamos inferiores a ninguna selección actual, que son con las que nos tenemos que comparar. Creo que tenemos que evolucionar constantemente. Mi idea es jugar a partir de 4-3-3 y para ese sistema llevamos dos jugadores por posición, aunque algunos son muy polivalentes, creo que está bastante equilibrada. Me gusta la lista, será que la he hecho yo”, ha concluido.

Esta es la convocatoria.

Porteros: De Gea, Kepa, Pau.

Defensas: Carvajal, Ramos, Nacho, Azpilicueta, Albiol, Diego Llorente, Iñigo Martínez, Marcos Alonso, Gayà.

Centrocampistas: Busquets, Sergi Roberto, Saúl, Rodrigo, Thiago, Ceballos

Delanteros: Isco, Asensio, Diego Costa, Morata, Suso, Rodrigo.

Las claves de la primera lista de Luis Enrique

1.- Solo repiten 13 jugadores del pasado Mundial de Rusia: De Gea, Kepa, Carvajal, Azpilicueta, Nacho, Ramos, Busquets, Saúl, Thiago, Isco, Asensio, Diego Costa y Rodrigo.

2.- 10 mundialistas se quedan fuera: 3 por decisión voluntaria (Iniesta, Piqué y Silva) y 7 por decisión de Luis Enrique (Reina, Odriozola, Monreal, Jordi Alba, Koke, Lucas Vázquez y Aspas).

3.- La revolución de 11 jugadores nuevos: Pau López, Albiol, Diego Llorente (lesionado, pero irá a hacer grupo), Íñigo Martínez, Marcos Alonso, Gayà, Sergi Roberto, Rodri, Ceballos, Morata y Suso.

4.- Domina el Madrid: El equipo blanco tiene 6 jugadores en la nueva España de Luis Enrique (Ramos, Carvajal, Nacho, Ceballos, Isco y Asensio), 4 del Chelsea (Kepa, Marcos Alonso, Azpilicueta y Morata), 3 del Atlético (Saúl, Rodri y Diego Costa), 2 del Barça (Busquets y Sergi Roberto), 2 del Valencia (Rodrigo y Gayà), 1 del Manchester United (De Gea), Betis (Pau López), Nápoles (Albiol), Athletic (Iñígo Martínez), Real Sociedad (Diego Llorente), Bayern Múnich (Thiago) y Milán (Suso).