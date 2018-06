'La Roja' afronta ante Suiza la última prueba en España antes del Mundial

La cuenta atrás hacia Rusia ha entrado en su recta final para 'la Roja'. La selección dirigida por Julen Lopetegui se medirá este domingo en Vila-real con Suiza (21.00 horas, Telecinco) en el último amistoso en tierras españolas antes de viajar a Rusia la próxima semana. A Krasnodar llegará el jueves 7 de junio, el sábado 9 se enfrentará a Túnez y el día 15 iniciará su aventura en el Mundial contra Portugal, la campeona de Europa.

Aunque Suiza no tiene el nombre ni el palmarés de otras selecciones más tradicionales, no se trata ni mucho menos de un rival sencillo. Ocupa actualmente la sexta plaza en el ranking FIFA (España es la octava) y el último enfrentamiento contra ‘la Roja’ no fue demasiada bien para los españoles.

El recuerdo de Sudáfrica

Suiza se impuso en el primer duelo del Mundial de Sudáfrica, una derrota que hizo saltar las alarmas en un torneo que finalmente concluyó de maravilla gracias al gol de Iniesta que otorgó a España la primera estrella de su historia en aquella inolvidable noche de Johannesburgo ante Holanda.

Mucho han cambiado las cosas desde aquel encuentro en Durban que España perdió con un gol de Fernandes. Vicente del Bosque, que triunfó en el 2010 y el 2012, dejó su puesto a Julen Lopetegui tras los fiascos del Mundial del 2014 y la Eurocopa del 2016.

Sin Isco, Ramos ni Carvajal

El técnico vasco ha pilotado la remodelación de la selección, aunque mantiene en su once tipo a cinco jugadores que fueron titulares en aquel choque contra Suiza (Piqué, Busquets, Iniesta, Silva y Sergio Ramos). El defensa blanco no jugará en el estadio de La Cerámica, ya que se quedó descansando en Madrid junto a Isco. Carvajal, con una lesión muscular que no le debería impedir llegar a Rusia, también será baja.

El objetivo de la selección es recuperar las buenas sensaciones que la llevaron a un ciclo victorioso sensacional. Lopetegui ha apostado por el juego de toque y un estilo ofensivo que permite ser optimistas. El último amistoso ante Argentina en el Wanda (6-1) es la mejor prueba, aunque el seleccionador evita la euforia. "No me acuerdo de ese partido ni de marzo. Sabemos que nos tenemos que ganar todo a partir de ahora. Nada nos va a dar el pasado en Rusia".

Ilusionados y tranquilos

Lopetegui recordó el talento de la selección helvética, un conjunto formado por jugadores con orígenes de todo tipo. El capitán Lichtsteiner (Juventus), Shaqiri (Stoke City) o Granit Xhaka (Arsenal) son algunos de los referentes de un bloque que competirá con Brasil, Costa Rica y Serbia en el Mundial.

"Jugamos contra el número 6 de la FIFA, un rival interesantísimo y completo", remarcó el seleccionador, motivado por la llegada del Mundial. "Estamos ilusionados por participar en un evento en el que nos hemos ganado el derecho a competir y ser protagonistas. Pero también estamos tranquilos".

La baja de Carvajal abre las puertas a Odriozola en el lateral derecho. Sin Ramos, Azpilicueta se perfila como titular en un once que podría contar con cuatro azulgranas (Piqué, Alba, Busquets e Iniesta) si Lopetegui opta por alinear a sus mejores hombres.

El debate del ataque

Arriba, Diego Costa es el favorito para iniciar el Mundial ante Portugal, pero se trata del puesto con más variantes, ya que Aspas y Rodrigo también tendrían posibilidades. Tampoco se descarta que el técnico apueste en algún choque por acumular hombres en la medular y utilizar a Asensio o Silva en la posición de '‘falso nueve'.

"Veremos qué pasa, hemos jugado con o sin referencia, queda tiempo", apuntó Lopetegui, que no quiso meterse demasiado en el tema político al ser cuestionado por las palabras de Rafa Nadal en las que el tenista pedía unas elecciones lo antes posible. "¿Digo lo que pienso o lo que debo decir? Lo que creo que debo decir es que espero que los gobernantes tengan suerte y tomen buenas decisiones para nuestro país", concluyó.