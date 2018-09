Isco: 'La idea de fútbol con Luis Enrique es la misma'

Me siento importante, pero no la estrella, ha asegura el internacional español Isco Alarcón este jueves en rueda de prensa con la selección española. "Me siento cómodo en la selección, pero los equipos ganadores no dependen de un solo jugador. Tenemos que estar muy bien colectivamente, ha comentado uno de los llamados a comandar la nueva España, tras la salida del equipo de jugadores insignia como Silva e Iniesta.

El jugador del Real Madrid, que hasta ahora ha contado en su club con un lugar preponderante desde la llegada de Lopetegui, se perfila como el jugador referencia de la nueva España de Luis Enrique. Es un entrenador con mucho carácter, que ha ganado mucho. Salvo algunos matices, la filosofía y la idea de fútbol es muy parecida a lo que veníamos haciendo, ha explicado. Además, comulga con las nuevas normas del seleccionador: Estoy a favor de la prohibición de los móviles en las comidas, muchas veces estamos más pendientes de la maquinita que del compañero. Es bueno tener disciplina, ha asegurado.

Es verdad que contra Rusia no hicimos nuestro mejor partido, pero es difícil contra once tíos en su área. Tenemos que olvidarnos de lo que pasó en el Mundial, no nos va a ayudar para nada, ha valorado el malagueño sobre la última Copa del Mundo, en el que España cayó en octavos de final ante la anfitriona, Rusia. Pocas cosas más puedes intentar contra equipos que se encierran. Lo que nos ha hecho ganar es el fútbol de toque, aunque tenemos que mejorarlo porque no han acompañado los resultados, ha concluido.

Suerte a Cristiano

El internacional español también ha repasado la actualidad de su club, marcada por la salida este verano de Cristiano Ronaldo: Es un jugador extraordinario, pero si ganamos no lo vamos a echar de menos. Nos sentimos muy bien ahora como equipo, hay jugadores que están marcando más goles y, de momento, no lo echamos de menos. Le deseo suerte en la Juventus, ha dicho.