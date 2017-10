Iniesta tampoco viaja a Grecia

No hay tiempo ni para descansar. Después del sufrido triunfo del Barcelona sobre el Athletic (0-2), Ernesto Valverde ha facilitado la lista de 20 jugadores para medirse este martes al Olympiakos en Atenas. No viaja Iniesta, aquejado de unas molestias musculares en la pierna izquierda, a quien el técnico quiere proteger ante el duro calendario que se le avecina al conjunto azulgrana. Sí van, en cambio, Vermaelen y Mascherano, a pesar de que el argentino no ha recibido aún el alta médica.

El ‘Jefecito’ tenía un proceso febril que le impidió estar en el nuevo San Mamés, pero Valverde confía en tenerlo a punto para el duelo contra el campeón griego. En esa relación de 20 jugadores que ha citado el entrenador también se encuentra Carles Aleñá, el centrocampista del filial, además de Ortolá, el portero también del Barça B. La plantilla azulgrana hizo en la mañana de ayer una suave sesión de recuperación tras su victoria liguera en el Nuevo San Mamés, y hoy viajará a Grecia para medirse mañana (20.45, Antena 3) al Olympiacos.

El equipo se entrenará esta tarde, a las 19.00 horas, en el estadio Georgios Karaiskakis.