Iniesta sigue sin desvelar en qué club jugará

El internacional español Andrés Iniesta, capitán del Barcelona, no desveló ayer en qué club jugará la próxima temporada, pero dejó claro que en su decisión pesarán cuestiones profesionales y personales. «No es un tema económico, aunque las propuestas sean cifras muy altas. Es el fútbol que me encontraré, la ciudad, las condiciones y todo lo que engloba a Andrés Iniesta a nivel deportivo y personal», dijo en un acto publicitario.

«Quiero adaptar lo que me rodea aquí al sitio donde vaya. Es un paso importante en mi carrera y me gustaría saborearlo tanto como lo he hecho aquí», reconoció.