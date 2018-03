Iniesta prepara su salida del Barça y de la selección

Andrés Iniesta se está preparando para el adiós. No, no es la decisión más importante de su vida. Aunque lo parezca, no lo es. La más importante fue «cuando vine a Barcelona», recordó el capitán azulgrana en un programa de la Cadena Ser. «Esta es la segunda decisión más importante. Si sigo en el club de mi vida o me voy. Todo está meditado, pero no decidido. Más pena y más emoción que tendré yo no la tendrá nadie en este mundo» proclamó, y dejó bien claro que Rusia será su cuarto y último Mundial. ¿Y el Barça? «No quiero estar por estar en los sitios. Quiero ser honesto conmigo mismo». Lo debe decidir pronto, antes del 30 de abril. La cuenta atrás se inició hace mucho tiempo. «No es fácil, no es fácil. Nunca es buen momento para decirlo» confesó, asumiendo que debe debatir si «abre la puerta» que se le presenta. Se siente fuerte, rescatado futbolísticamente por Valverde para continuar en el Camp Nou: «Si me respetan las lesiones, me veo para estar en el once titular del Barça en los próximos dos años», dijo Iniesta.

¿Cuál será su destino la próxima temporada? ¿China? ¿Estados Unidos? ¿Qatar? «Todos los escenarios son posibles, me veo jugando tres o cuatro años más» admitió. Hasta el Barça es un escenario posible, agradecido como está desde siempre al club que lo acogió siendo un niño, y que teme el momento de su partida. Sereno, maduro, a punto de cumplir 34 años, hace un tiempo ya que Iniesta detecta el final.