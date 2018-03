Guardiola solo se quitará el lazo amarillo si se lo pide el City

Pep Guardiola aceptará desprenderse del lazo amarillo con el que reclama la libertad de los presos políticos catalanes si se lo solicita la directiva del Manchester City o si comprobase que la reivindicación afectase a la marcha del equipo, actualmente líder de la Premier.

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) abrió el pasado viernes un expediente al técnicopor portar en partidos oficiales el lazo símbolo de protesta por el encarcelamiento de los 'Jordis' -Jordi Sánchez y Jordi Cuixart-, en prisión desde hace más de cuatro meses, y del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconseller Joaquim Forn, encarcelados desde el pasado 2 de noviembre.



Manifestación por la libertad de los 'Jordis' en Barcelona. / ÁLVARO MONGE

"Es más importante lo que pase con el equipo que mi opinión personal. Creo que no pasará, pero si mis jefes me lo piden, lo aceptaré. Ellos mandan. No quiero afectar a mi club", ha declarado el técnico.

Respuesta por carta y en persona

Guardiola responderá con una carta a la FA, que ya advirtió el entrenador del City sobre el uso de símbolos con trasfondo político, lo que vulnera las reglas de la Federación. El técnico siempre ha declarado que no le importaba ser suspendido por lucir el lazo amarillo

"No he tenido en contacto con ellos, pero les voy a escribir una carta explicándoles mi posición. Estoy disponible para reunirme con la FA. No hay ningún problema", ha dicho el técnico catalán.

El máximo organismo del balompié inglés detalló el pasado viernes que Guardiola había exhibido un "mensaje político" en su vestimenta, "específicamente un lazo amarillo", y le otorgó un plazo hasta el lunes 5 de marzo para responder.

El pasado domingo, Guardiola lució el lazo en el estadio de Wembley (Londres) antes, durante y después de la final en la que el City conquistó La Copa de la Liga ante el Arsenal (3-0), su primer título con Guardiola desde su llegada a Inglaterra.

6.000 lazos exhibidos en Wembley

La víspera del duelo, el Comité de Defensa de la República Catalana (CDR) en la capital británica repartió en las inmediaciones del estadio cerca de 6.000 lazos amarillos entre los aficionados interesados.

"Estoy muy agradecido con todos los aficionados del Manchester City que llevaron el lazo amarillo en Wembley. No tenían por qué hacerlo porque están en otro país y no están involucrados, pero lo aprecio mucho y estoy contento de que entiendan la situación", ha declarado Guardiola.