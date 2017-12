Florentino Pérez: "En títulos este ha sido el mejor año de nuestra historia"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, aseguró en el tradicional mensaje navideño publicado en la web del club blanco que en cuanto a títulos este 2017 que ahora termina había sido el mejor año de la historia.

"2017 ha sido un año que los madridistas no olvidaremos nunca. En fútbol, ha sido el año de la Duodécima y el de los 5 títulos. La Champions, la Liga número 33, la Supercopa de Europa, la Supercopa de España y hace tan solo unos días el sexto Mundial de Clubes que hemos conquistado en Abu Dabi. En títulos, sin ninguna duda este ha sido el mejor de los 115 años de nuestra historia", señaló el mandatario.

"Los madridistas nos sentimos orgullosos de nuestro equipo y de nuestro entrenador, Zinedine Zidane. Ellos forman parte de esta leyenda y de este mito que es el Real Madrid", dijo Florentino Pérez, quien también recordó la consecución de la vigésimo séptima Copa del Rey de baloncesto, deporte en el que están "disfrutando de un ciclo inolvidable, con 13 títulos en seis años, con nuestro entrenador Pablo Laso al frente".

"Y lo más importante es que todo lo hemos conseguido juntos", continuó, "nuestros socios y aficionados han vuelto a ser fundamentales en todos estos éxitos, con su apoyo en cada partido y en cada final. Son títulos que se han conseguido desde la unidad de todos y con los valores que representan al Real Madrid".

Zinedine Zidane expresó que estaba "muy contento" por el cómputo del año en el que ganaron cinco títulos -Liga, Liga de Campeones, las dos Supercopas y el Mundial de Clubes-, y afirmó que el balance era "muy positivo" por lo que apuntó que lo que quieren es "seguir en esta línea para 2018".

El capitán de la primera plantilla blanca, Sergio Ramos, también indicó que había sido "un año fabuloso e histórico para todos, no sólo para el club sino también a nivel personal".

"Ha sido un año muy completo y el sacrificio y el esfuerzo constante acaban teniendo esa recompensa", afirmó Ramos, quien agregó: "Nuestra misma historia lo dice. Nunca habíamos tenido un año tan exitoso, con tantos títulos. Es un pequeño plus para seguir trabajando, logrando éxitos y añadiendo títulos. Ese es el camino idóneo a seguir y ojalá nos dure mucho esta racha y podamos seguir disfrutando de esta época tan dulce y bonita".

El brasileño Marcelo, segundo capitán, apuntó que el objetivo era "ganar el máximo de títulos posibles". "Lo hemos dado todo, hemos trabajado durísimo para lograr estos cinco títulos. Por eso lo valoro como un año muy bueno. Hemos disfrutado muchísimo a lo largo de 2017", señaló.

Pablo Laso, técnico del conjunto de baloncesto, también manifestó que había sido "un año muy bueno para todo el madridismo, tanto en fútbol como en baloncesto" y pese al final de año complicado, "con muchas lesiones", aseguró que estaba "muy orgulloso" de que sus pupilos sigan transmitiendo "cosas" a sus aficionados.

Felipe Reyes, capitán, aseveró que "2017 ha sido un año muy bueno para el madridismo". "En fútbol se han ganado casi todos los títulos y en baloncesto se logró una Copa del Rey muy difícil para nosotros, la cuarta consecutiva. Llegamos también a las finales de Euroliga y Liga, que no supimos rematar. El balance es positivo y hay que estar contentos", comentó.

Para Sergio Llull "ha sido un año un poco complicado por la lesión, pero a la vez aprendes algo nuevo" y encara el futuro inmediato "con mucha ilusión y ganas de volver más fuerte que antes".