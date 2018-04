Fernando Torres anuncia su adiós al Atlético

El delantero del Atlético de Madrid Fernando Torres anunció este lunes en un acto publicitario que esta será su última temporada en el club colchonero y que espera terminar su etapa celebrando un título.

"Es una decisión que no ha sido sencilla, ha costado mucho tomarla. Viendo la realidad, las circunstancias, quizás sea lo mejor. Me sentía en la obligación de decírselo a la afición. No había un buen momento, porque siempre tenemos un partido más importante que el anterior", ha empezado diciendo el delantero.

"Poco para el final"

"Nos queda un mes y un poquito juntos. Yo, que nunca les he pedido nada, le pido a la afición que me acompañen y que estén conmigo. Que entre todos lo hagamos lo más llevadero posible. Dicen que las cosas bonitas tienen un principio y un final. El principio se vivió hace muchos años y para el final queda poco. Que la afición esté con el equipo y que el final llegue levantando un trofeo", ha agregado Torres, de 34 años.

"Esta es mi última temporada en el Atleti. Cuando acabe este año, será el final"

Fernando Torres, símbolo y leyenda del @Atleti. pic.twitter.com/nHeSlq9vcW — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) 9 de abril de 2018

El punta pretende seguir jugando en otro club. "Acepto la realidad que me está tocando vivir y el protagonismo que estoy teniendo, que es muy poco, así que quizás es momento de dejar paso a otros. Tengo la sensación de que puedo jugar y quiero seguir haciéndolo. No hay un único motivo, sino sensaciones que uno va percibiendo. Para mí es muy difícil decir adiós por segunda vez, porque mi idea era retirarme aquí, pero las cosas no siempre salen como uno desea", ha concluido la leyenda rojiblanca.