La Federación gabonesa destituye a José Antonio Camacho

La Federación gabonesa ha decidido prescindir de los servicios de José Antonio Camacho como seleccionador tras la derrota del combinado nacional en el amistoso que dispuó, este martes, ante Zambia (0-1) en Libreville. El ministro de Deportes de Gabon, Alain-Claude Billie-By-Nze, confirmó que Camacho no será renovado cuando finalize su contrato en noviembre. La Agencia Estatal Gabonesa adelantó que, después de esa derrota, el ministro y el Presidente, Pierre-Alan Mounguengui, mantuvieron conversaciones de urgencia para abordar la destitución. "No aceptamos las malas actuaciones de la selección. Pedí una solución intemedia porque Camacho tiene contrato hasta noviembre y pedí que se le informe de que no se le va a renovar", declaró el ministro.

Pese a ello, Billie-By-Nze reclamó que el entrenador español no vuelva a dirigir al combinado gabonés en el encuentro que disputará el próximo 10 de octubre ante Sudán: "Existen problemas y tenemos que solucionarlos. Si el entrenador forma parte del problema, hay que arreglarlo", afirmó.

​Fichaje polémico

José Antonio Camacho llegó a Gabon en diciembre de 2016 para sustituir, en el banquillo, al portugués Jorge Costa. Desde entonces, su estancia como seleccionador no ha estado exenta de polémica. Según medios locales, el sueldo del murciano ronda los 70.000 euros mensuales pero su entorno ha deslizado, en las últimas horas, que el técnico lleva 15 meses sin cobrar. Además, sus problemas a la hora de comunicarse con los futbolistas porque no habla francés y su inexperiencia en el fútbol africano también le han acarreado críticas.

El técnico se hizo cargo del combinado gabonés 43 días antes de la disputa de la Copa de África con el objetivo de lograr calificar al equipo para la competición continental. No fue capaz de hacerlo y tampoco logró el billete para el Mundial de Rusia. Camacho dirigió 17 encuentros como seleccionador en los que obtuvo un balance de siete derrotas, ocho empates y, solo, dos victorias. A sus órdenes, tuvo a futbolistas como el delantero de Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, del Arsenal, o al ex de la Juventus Mario Lemina.