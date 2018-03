España se prepara para enfrentarse en amistoso a Alemania y Argentina

La selección española inició ayer su trabajo en la penúltima concentración antes del Mundial de Rusia 2018 sin Gerard Piqué, la única baja del entrenamiento por un proceso febril, en una sesión en la que Rodrigo Hernández, Marcos Alonso y Dani Parejo se estrenaron a las órdenes de Julen Lopetegui. La concentración en sí comenzó unas horas antes en el hotel de la Ciudad del Fútbol de la localidad madrileña de Las Rozas, donde quedaron alojados los 24 efectivos convocados para la doble cita amistosa contra Alemania, el próximo viernes, y Argentina el martes siguiente. El equipo empezó ayer por la mañana con su actividad. Julen Lopetegui dispuso de 23 de sus 24 futbolistas sobre el terreno de juego, todos menos el defensa del Barcelona Gerard Piqué.

A la convocatoria con el combinado nacional regresó el delantero del Atlético de Madrid, Diego Costa, después de su inactividad en competición hasta el pasado mes de enero. Fue su reestreno en un entrenamiento con España, con la que, después de su salida del Chelsea y de su fichaje por el Atlético, con el que no ha podido jugar hasta inicios de este año, no había entrado en las convocatorias de Lopetegui desde el pasado 12 de junio, cuando disputó el encuentro frente a Macedonia (1-2).

MARCOS ALONSO, PREMIADO / Tras el entrenamiento pasó por sala de prensa una de las novedades de esta concentración, Marcos Alonso. Alonso explicó que su convocatoria le llega «como una sorpresa y un premio a los últimos años», y remarcó que, «retrasada o no, lo importante» es que está aquí y se toma este hecho «como una oportunidad, más que como un examen». Estoy muy concentrado en estos dos amistosos que tenemos ahora y en adaptarme rápidamente al equipo y a los compañeros, que no va a ser ningún problema, pero rápidamente estar concentrado aquí y agradecido», expuso. Marcos Alonso ya había destacado desde hace tiempo en su club, el Chelsea, pero no llegaba la convocatoria de la selección. «Intentaba darle la menor importancia. Mi labor era hacer las cosas bien en el Chelsea y estar concentrado en los objetivos del equipo. Llegó como una sorpresa y un premio a los últimos años. Y con muchas ganas. El entrenador (Julen Lopetegui) me conoce bien de la época del Castilla y de todos estos años, que seguro que sigue a todos los jugadores españoles. Es una oportunidad para demostrar y para adaptarme rápidamente al juego del equipo y poder contar para la selección española más veces», repasó el futbolista del Chelsea. En el club inglés juega como carrilero, pero en España, probablemente, lo hará como lateral. «Cuando llegué de Italia y jugaban con línea de tres la duda era si podía jugar de carrilero, con tres centrales. Ahora juego en una línea de cuatro, que es como he jugado la mayor parte de mi carrera. Lo único, adaptarme, porque ahora llevo unos cuantos años jugando de carrilero, pero estoy convencido de que es un puesto donde puedo jugar y deseando entrenar y aportar», valoró.

Sobre los dos amistosos que selección española tiene por delante, contra Alemania y Argentina, añadió que «son dos partidos muy importantes para preparar lo que viene después, además de que son dos encuentros contra el campeón y el subcampeón del mundo. Son partidos muy bonitos de jugar y sin duda especiales», finalizó.

RODRI SE FIJA EN BUSQUETS / Rodrigo Hernández, ‘Rodri’, mediocentro de la selección española, también compareció en sala de prensa, donde afirmó que Sergio Busquets es «un referente» y «un espejo» donde mirarse. Además, valoró que asume la convocatoria como «un reto», con la «responsabilidad de representar» a su país y «la exigencia de demostrar» que puede «estar aquí». «Hace tiempo que me fijo en Busquets. Es un jugador completamente diferente, pero sí que es verdad que intento parecerme a él. Y la posición que desarrolla tanto en su club como en la selección es la que voy a intentar yo», declaró. Tras enterarse de su convocatoria habló con el ex del Villarreal y de España, Marcos Senna: «Fue muy cercano y me dijo que intentara disfrutar de esta oportunidad, que es única. Es un ejemplo a nivel de club y de selección para mí».