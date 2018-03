Diego Costa: «Griezmann no puede dejarme solo ahora»

Diego Costa no quiere perder su pareja en el Atlético, y está dispuesto a hacer todo lo posible para que Antoine Griezmann no tome el puente aéreo con destino a Barcelona, en donde casi todos le ven a partir de la próxima temporada. En su intento de retener al delantero francés, el atacante brasileño le ha recordado cómo deseaba Griezmann su regreso al Atlético, que se produjo el 1 de enero. «Me llamaba para que volviera y ahora no me puede dejar solo», declaró ayer el futbolista de Lagarto. Al francés le sitúan en el Barça, donde muchos aseguran que ya tiene casa. Otros se preguntan cómo encajar al francés en un equipo con tanta artillería. Da igual porque el club azulgrana ya tiene preparados los 100 milllones de la cláusula de rescisión.

Todo eso lo niega el Atlético. Desde su presidente, Enrique Cerezo, hasta el Simeone, y más aún su compañero en las labores ofensivas. Costa no se plantea la salida de Griezmann o quizá haya decidido mirar hacia otro lado. «Sabe que le queremos y que es un jugador muy importante. Todavía está con nosotros y aún no me ha dicho que se va. Le he dicho que no puede irse. Es una decisión suya, pero lo mejor para él es quedarse y creo que se va a quedar», afirmó Costa.

Mientras, Griezmann asegura que su futuro «se decidirá antes del Mundial». El jugador del Atlético quiere llegar a Rusia «con la mente «despejada». «No es tanto la cuestión de saber dónde jugaré, que puede ser algo aburrido, sino el hecho de que te llamen para preguntarte. Me quede o no, mi futuro se tendrá que decidir antes de la cita mundialista», explicó el delantero francés en una entrevista en L’Équipe,