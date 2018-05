Diecisiete campeones del Real Madrid contra uno del Liverpool

Diecisiete de los veinticuatro componentes de la plantilla del Real Madrid presumen en su palmarés de algún trofeo de la Liga de Campeones, mientras que solo un futbolista del Liverpool, el alemán Emre Can y de forma testimonial, es reconocido como triunfador una vez en el torneo.

Solo siete componentes del actual plantel blanco disfrutarán de la posibilidad de estrenarse como vencedores continentales: Jesús Vallejo, Theo Hernández, Achraf Hakimi, Marcos Llorente, Borja Mayoral, Dani Ceballos y Luca Zidane.

El resto de los actuales jugadores del Real Madrid cuenta con el título de campeón. Casi todos disfrutan en su trayectoria de tres copas, de las ediciones ganadas en 2014, en Lisboa con Carlo Ancelotti en el banquillo, en 2016 en Milán y en 2017 en Cardiff, ambas con Zinedine Zidane como entrenador.

Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho Fernández, Marcelo, Luka Modric, Casemiro, Isco Alarcón, Karim Benzema y Gareth Bale disponen de esta terna de éxitos. También tiene tres títulos de la Liga de Campeones el alemán Toni Kroos, que consiguió las dos últimas del Real Madrid, que añade a la que logró con el Bayern Múnich en la 2012-2013.

Navas, Kovacic y Lucas Vázquez tienen dos trofeos cada uno. El de Cardiff y el de Milán. Marco Asensio es el único con un solo título, el logrado el pasado año ante la Juve.

Capítulo aparte merece Cristiano Ronaldo, el jugador de la plantilla del Real Madrid con más éxitos en la Champions. El luso puede ganar en Kiev su quinto título de campeón de Europa y sumarse el reducido grupo de elegidos con ese número de copas en su historial. El jugador portugués, clave en las tres Ligas de Campeones conquistadas recientemente por el club blanco, posee además la que consiguió en la temporada 2007-2008 con el Manchester United, en la final contra el Chelsea en Moscú.

El máximo goleador en la actual competición lleva ya cuatro trofeos. En todas tuvo una aportación destacada. En la del Manchester United anotó el único gol de su equipo (1-1) aunque luego falló el lanzamiento de penalti. En la de Lisboa, marcó en la prórroga para redondear la victoria ante el Atlético Madrid. En Milán consiguió, en la tanda, el penalti definitivo también contra el conjunto rojiblanco. Y el pasado año, en Cardiff, anotó dos de los cuatro goles que el Real Madrid marcó al Juventus.

El Liverpool, sin embargo, a pesar de cinco títulos de Campeón de Europa, carece de experiencia reciente como ganador. Su último éxito fue en el 2005. Su última final dos años después, aunque disputó la final de la Liga Europa en el 2016, que perdió contra el Sevilla.

Solo un jugador de la plantilla actual de Jurgen Klopp se ha aproximado al éxito. Se trata del alemán Emre Can, aunque su aportación fue testimonial en la temporada 2012-2013 con el Bayern Múnich, que venció al Borussia Dortmund. Emre Can no disputó ningún minuto en aquella Liga de Campeones ganada por el club bávaro. Fue convocado en una ocasión, en un encuentro de la fase de grupos.

Los banquillos del Estadio Olímpico de Kiev estarán ocupados por técnicos con experiencia en este tipo de citas. Zinedine Zidane estará presente en su tercera final de la Liga de Campeones. Ganó las otras dos, en Milán, hace dos años, y en Cardiff, en la temporada pasada. Klopp, por su parte, formará parte de su segunda final. No ganó la anterior, con el Borussia Dortmund, derrotado ante el Bayern Múnich en la temporada 2012-2013.