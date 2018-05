Cristiano matiza: "No tenía que haberlo dicho pero no me arrepiento"

Cristiano Ronaldo matizó las declaraciones que realizó nada más acabar la final de la Liga de Campeones, hablando en pasado del Real Madrid, y aseguró que "no tenía que haberlo dicho" pero no se arrepiente y que se "sacaron algo de contexto" sus palabras para montar "una tempestad".

"Los hechos personales de los jugadores son de los jugadores. Sacaron algo de contexto que no tenía que haber dicho, pero no sabía que tenia tanta fuerza. Prefiero no hablar y disfrutar de este momento tan bonito al máximo", dijo en zona mixta.

"Soy el máximo goleador con quince goles en la competición más importante del fútbol y las situaciones personales de cada jugador no son importantes en este momento. Tendré una semana antes de incorporarme a mi selección para pensar todo", añadió.

El portugués dijo que saludó al presidente Florentino Pérez en la celebración del título pero dijo que no tenía "nada que hablar con él".

"No quería decir eso pero tampoco me arrepiento. No me ha calentado nada, son situaciones que vienen de algún tiempo y vas aguantando pero a veces te descontrolas. Las cosas no se solucionan con dinero, tenía y tengo, no es un problema para mí", señaló.

"No puedo asegurar que vaya a seguir en el Real Madrid, pero no es el momento porque el Madrid ha hecho historia, pero no me voy a esconder. Es muy difícil estar mejor que en el Madrid porque es el mejor club del mundo, pero la vida no es solo gloria", añadió.

Cristiano aseguró que con sus galardones no envidia a nadie y no aportó ninguna razón para desear marcharse del Real Madrid. "Con cinco Champions y cinco Balones de Oro como voy a envidiar a alguien".

"Por sexto año consecutivo soy el máximo goleador de la mejor competición. No estoy molesto porque se lo que doy al club, cuando tu lo haces de corazón no te arrepientes de nada. No quiero borrar el momento único de mis compañeros que lo merecen, auténticos campeones, gracias a ellos he ganado tanto", dijo.