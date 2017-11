El Córdoba B tira de épica para sumar un punto en Écija

Partido de locos el disputado en San Pablo, donde el Écija y el Córdoba B empataron a tres en un choque en el que cualquiera pudo haberse llevado los tres puntos, y en el que tras una primera mitad igualada a la que se llegó con tablas en el electrónico, se vivió una segunda con un final trepidante en el que el cuadro blanquiverde igualó la contienda cuando parecía que la victoria se quedaba en casa. Los de Jorge Romero pasaron del 3-1 al 3-3 en cuatro mágicos minutos. El partido comenzó sin un claro dominador, con ambos conjuntos a la expectativa y respetándose demasiado sobre el rectángulo de juego. Los primeros minutos fueron e de ida y vuelta hasta que finalmente fue el Écija quien acertó entre los tres palos, gracias a un buen disparo de Ezequiel en el 25’. Antes del descanso llegaría el 1-1. Tras una buena jugada del filial cordobesista, Víctor cedió el esférico a Ebu, que desde la frontal del área colocó el balón en el interior de la portería. Con un Écija que se encontró un Córdoba B bien plantado se llegó al descanso en el feudo astigitano.

La segunda mitad fue mucho más entretenida que la primera y tuvo prácticamente de todo. Desde el segundo gol en la cuenta particular de Ezequiel bordeando la hora de juego y que puso en ventaja al Écija, hasta el penalti que apenas tres minutos después desaprovechó el conjunto local para poner el 3-1. Sin embargo, los de casa pudieron aumentar su ventaja a falta de 23 minutos para el final. Fue Manu Reina el que superó a Marcos Lavín. Parecía que los tres puntos no se moverían de San Pablo, pero el Córdoba B no tiró la toalla y recortó distancias en el 77’. Sin tiempo para que el Écija mantuviera la calma, en el 81’ fue Aguado el que marcó, esta vez el empate. El Écija acabó el partido con su entrenador, José Carlos Gómez, expulsado, así como un jugador de campo, Copete.