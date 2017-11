El Córdoba B pierde en El Ejido y se mete en problemas

El Córdoba B cayó derrotado en su visita a El Ejido por culpa de dos goles celestes en el segundo periodo (2-0). La primer parte estuvo equilibrada, pero la reanudación les sentó mejor a los de Alberto González, que materializaron un penalti en las botas de Lolo, mientras que Alfonso culminó una jugada personal en el segundo de la tarde. Este nuevo tropiezo del filial blanquiverde le deja al filo del abismo, ocupando posición de promoción de permanencia. Superados los diez primeros minutos, los celestes empezaron a carburar ante un filial que aguantaba muy bien las acometidas. Velasco probó fortuna y Javi Hernández obligó a Marcos Lavín a realizar una buena intervención. Echu también lo intentó con un lanzamiento que se perdió por encima del travesaño. Los ejidenses achuchaban, pero el filial blanquiverde supo cerrar todos los espacios en retaguardia para impedir que su oponente se adelantara en el electrónico. Los blanquiverdes salieron algo más ambiciosos tras el paso por vestuarios y pisaron con peligro el área almeriense. Sin embargo, a la hora de juego, Lolo González no falló desde los once metros y transformó en el 1-0 un derribo en el área. Tocaba al conjunto de Jorge Romero nadar contracorriente en un campo complicado como el ejidense. Fueron los locales, no obstante, los que continuaron llevando mayor peligro. Alfonso amplió distancias para El Ejido tras una brillante jugada individual, y tras su gol el marcador no se movió más.

EL EJIDO 2

CÓRDOBA B 0

Goles: 1-0 (60’) Lolo, de penalti; 2-0 (73’) Alfonso.

Árbitro: Amar Ahmed, melillense. Amonestó a Javi Hernández, Ocaña; Jordi Ortega y Laro Setién.

Campo: Santo Domingo (1.200 espect.)

El Ejido: Gianfranco; Emilio Cubo, Arregi, Javi Hernández, Ocaña; Lolo, Rodri; Echu, Velasco (Gabri, min. 74), Alfonso (Hakim, min. 78); Javilillo (Carralero, min. 67).

Córdoba B: Marcos Lavín; Eric Ruiz, Rubén, Arnau (Víctor, min. 76), Drommel; Jordi, Kevin; Sebas, Laro Setién, Aguado; Ebwelle (Moreno, min. 60) (Andrés, min. 70).