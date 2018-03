Las claves de la 30 jornada de Liga

GIRONA-LEVANTE

Montilivi pone a prueba el ‘efecto Paco López’

Sábado, 13.00h., beIN LaLiga. El Levante es quizá el equipo al que peor le ha venido el parón de la Liga. Coincidiendo con el cambio de entrenador, el cuadro valenciano no solo rompió su recha de 15 jornadas sin ganar, sino que encadenó dos victorias seguidas por vez primera en la temporada. En Montilivi habrá que ver si los granotas siguen bajo el influjo del efecto Paco López o el Girona amplía a siete su serie de triunfos consecutivos en casa.

ATHLETIC-CELTA

Rubén y Wass, novedades en San Mamés

Sábado, 16.15h., beIN LaLiga. El meta Rubén Blanco, que se perdió el partido contra el Málaga, y el centrocampista Daniel Wass, ausente en las tres últimas jornadas, pueden ser las grandes novedades del Celta en San Mamás. Ambos se han recuperado de sus respectivas lesiones. Con estos refuerzos el equipo vigués espera aprovechar el mal momento del Athletic y reencontrarse con la victoria a domicilio, donde no gana desde que visitó Anoeta en la 20ª jornada. Muniaín ha vuelto a ser convocado.

LAS PALMAS-REAL MADRID

Un encuentro vital para los amarillos

Sábado, 18.30h., beIN LaLiga. El encuentro es importante para el Real Madrid para reafirmar la tercera plaza y seguir con opciones a la segunda y vital para el Las Palmas. El equipo amarillo, que no se impone los blancos desde el 4-2 de la temporada 2001-02, se acercaría un poco más al descenso de no lograr la victoria.

SEVILLA-BARCELONA

Con Montella, peor que con Berizzo

Sábado, 20.45h., Movistar Partidazo. El Sevilla de esta temporada no tiene término medio. Enlaza partidos espléndidos (el de Old Trafford contra el Manchester United en la Champions) con actuaciones decepcionantes (en Butarque, frente al Leganés). Algo es seguro: no se aprecia mejora desde el cambio de entrenador. Al contrario. Los números con Vincenzo Montella en la Liga (16 puntos en 12 encuentros: 1,33 por partido, con cinco victorias, un empate y seis derrotas) son peores que con su antecesor, Eduardo Berizzo (29 en 17: 1,70, con nueve victorias, dos empates y seis derrotas). Ante el Barça faltará por sanción Pablo Sarabia, uno de los jugadores sevillistas más regulares del curso. Ocho goles y 10 asistencias figuran en la hoja de servicios del excanterano madridista en lo que va de campaña.

ESPANYOL-ALAVÉS

La peor racha de los vitorianos con Abelardo

Domingo, 12.00h., beIN LaLiga. El Alavés llega al RCDE Stadium inmerso en la peor racha de resultados desde que Pitu Abelardo le dirige desde el banquillo: tres derrotas. Le espera el Espanyol, ante el que en la 11ª jornada consiguió su primera victoria de la temporada como local.

LEGANÉS-VALENCIA

Los pepineros, contra su ‘bestia negra’

Domingo, 16.15h., beIN LaLiga. Cinco partidos, cinco derrotas. Ese es el balance de los enfrentamientos entre el Leganés y el Valencia desde la vertiente pepinera. El equipo de Asier Garitano, que volverá a dirigir a sus hombres desde el banquillo una vez cumplida su sanción, ha perdido todos los encuentros (tres de Liga y dos de Copa) que ha jugado contra su rival de este domingo.

MÁLAGA-VILLARREAL

La Rosaleda asume el descenso de categoría

Domingo, 18.30h., beIN LaLiga. Asumido el descenso de categoría, todavía no matemático (la salvación está a 13 puntos y solo restan nueve jornadas), el Málaga piensa más en la próxima temporada que en esta. Por eso está a la caza de entrenador para la vuelta a Segunda. Al equipo, que lleva 14 partidos sin ganar, solo le queda despedirse con dignidad. El Villarreal tratará de sacar provecho de la situación local y lograr en La Rosaleda su séptimo triunfo del curso como visitante.

EIBAR-REAL SOCIEDAD

Imanol debuta a 30 kilómetros de su casa

Domingo, 18.30h., beIN LaLiga. El azar ha querido que el debut de Imanol Alguacil como entrenador de la Real Sociedad sea en un derbi y que el escenario, Ipurua, esté a poco más de 30 kilómetros de distancia de Orio, el municipio guipuzcoano donde nació el 4 de julio de 1971. El sustituto de Eusebio Sacristán fue lateral derecho de la Real durante ocho temporadas (1990-91 a 97-98), todas en Primera División. También jugó dos en el Villarreal (una en Segunda). Desde la campaña 2014-15 dirigía al filial realista, el popular Sanse, al que dejó tercero en el grupo II de Segunda B.

ATLÉTICO-DEPORTIVO

A un paso del peor ‘Depor’ en Primera

Domingo, 20.45h., beIN LaLiga. El Deportivo está a un paso de encadenar su mayor racha de partidos sin ganar en Primera División. Si no vence al Atlético (en el que faltarán los lesionados Giménez y Filipe, además de los sancionados Griezmann y Vitolo), el equipo coruñés llegará a los 15 encuentros consecutivos sin vencer por vez primera en su historia.

GETAFE-BETIS

El séptimo puesto es la meta de ambos

Lunes, 21.00h., GOL. Noveno y octavo en la tabla, y muy alejados ambos del descenso, Getafe y Betis son dos de los equipos que aspiran al séptimo puesto en la clasificación final, plaza que muy posiblemente permitirá entrar en la Liga Europa de la próxima campaña. El conjunto local tiene otro reto: encadenar dos victorias seguidas, algo que no ha conseguido todavía esta campaña.