Clasificación con goleada en Córdoba (3-0)

España selló en El Arcángel su clasificación para el Europeo del próximo año tras ganar a Albania en un encuentro que los de Luis de la Fuente encarrilaron pronto. La selección albanesa plantó un sistema defensivo poblado, a la espera de que la fortuna le concediese alguna ocasión manifiesta de gol, pero afortunadamente La Rojita comenzó a encontrar espacios a medida que avanzaba el encuentro.

España salió a practicar su juego de toque y buscando la portería a través de largas posesiones, mientras que Albania se replegó con cinco hombres en defensa y un solo delantero, Abazaj. Y tras una aproximación de Borja Mayoral que detuvo Selmani, Oyarzábal adelantó a La Rojita de cabeza tras un centro de Carlos Soler. Pese al gol, Albania siguió con su plan establecido mientras que la Sub-21 tocaba y tocaba buscando abrir la muralla de los balcánicos.

Avanzaba el partido y seguían cayendo las ocasiones del lado de La Rojita, al mismo tiempo que la grada se animaba haciendo la ola o bajo el son que marcaba Manolo el del Bombo. El jugador albanés del Atlético Malagueño, Bare, intentaba conducir el peligro en su selección, pero al igual que su compañero Azabaj era frenado por unos defensores españoles que tenían mayor velocidad.

Carlos Soler y Maffeo les hacían la vida imposible a Hakaj y Sulejmanov. En el 26’, Hkaj cometió falta sobre Soler, que la botó y el remate de cabeza de Merino se marchó fuera. Albania quería salir rápido, pero no conseguían superar la primera línea de presión de La Roijta en la mayoría de ocasiones. Borja Mayoral intentó generar hueco en la defensa albanesa. El pichichi de la Sub-21 quiso estrenarse en el 33’, pero su disparo se marchó fuera con todo de cara tras una internada, esta vez por la izquierda, de Júnior.

Por su parte, Albania tuvo su primera ocasión de peligro al filo del descanso. Jugada ensayada en la que Bare botó una falta en corto para el desmarque de Sulejmanov. Su asistencia al área pequeña la mandó Meré a córner sin mayores incidencias.

MISMO GUIÓN, MÁS GOLES

El paso por vestuarios no cambió ningún ápice el guión del partido. España continuaba embotellando a Albania y, tras varias ocasiones, Borja Mayoral consiguió marcar en el 55’ en El Arcángel y aumentar la renta de España, así como su cuenta particular en esta fase de clasificación con 7 goles. Perdían por 2-0 y el seleccionador albano, Alban Bushi, lo tenía claro: no encajar más goles. De hecho, en el 63’ tuvo el combinado balcánico su segunda ocasión, pero Ramadani mandó a la grada su disparo a media distancia.

El momento patriótico llegaría tres minutos después. El cordobés Pedraza sustituía a Oyarzábal en el 65’, para deleite de los presentes en El Arcángel. Kryeziu también quiso su protagonismo con una internada en el 70’, pero fue frenado por Núñez para que prosiguiera el asedio de España. Mayoral casi marca el tercero en una embarullada jugada, pero no llegó a concretar su disparo, que detuvo Selmani. Acto seguido, fue sustituido por Rafa Mir. El ariete del Madrid, cedido al Levante, fue uno de los más buscados, sobre todo por los niños.

En la recta final, España quería aumentar su cuenta goleadora. Así, tras un saque de esquina, Maloku rechazó un disparo raso de Rafa Mir y el posterior rechace lo ajustó demasiado Brais Méndez. Se acercaba el final y Pedraza intentó un disparo lejano, ajustado a la escuadra, pero se marchó desviado. En el descuento, la Sub-21 continuó acumulando ocasiones, hasta que Rafa Mir consiguió el tercer tanto para su equipo en el 91’ tras asistencia de Pedraza. El marcador ya dejaría de moverse. Era más que suficiente. España continúa su inmaculada trayectoria en esta fase de clasificación y, a falta de tres partidos por disputar, Luis de la Fuente ya puede planificar del próximo Europeo, que tendrá lugar en junio del 2019 en Italia y San Marino. Y para deleite de la afición cordobesa, La Rojita sigue invicta en El Arcángel con seis victorias y un empate en los siete partidos disputados en el estadio cordobés.

España - Albania (3-0)

España: Unai Simón; Maffeo, Unai Núñez, Meré, Júnior; Zubeldia, Mikel Merino; Carlos Soler (Brais Méndez, 79’), Fornals, Oyarzábal (Pedraza, 65’); Borja Mayoral (Rafa Mir, 74’).

Albania: Selmani; Hakaj, Maloku, Kryeziu, Tafa, Doka; Sulejmanov (Cekici, 79’), Durmishaj (Mucolli, 69’), Bare, Ramadani; Abazaj (Sahiti, 59’).

Goles: 1-0 (4’) Oyarzábal; 2-0 (55’) Borja Mayoral; 3-0 (90+1’) Rafa Mir.

Árbitro: Krzysztof Jakubik (Polonia). Amonestó por España a Pablo Maffeo (78’). Sin tarjetas en Albania.

Incidencias: encuentro correspondiente a la fase de clasificación para el Europeo Sub-21 2019, disputado en El Arcángel ante la presencia de unos 8.000 espectadores.