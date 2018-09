El Ciudad de Lucena sigue en la buena onda

El Ciudad de Lucena se llevó los tres puntos de su visita al Polideportivo San Rafael de Los Barrios en un encuentro muy serio defensivamente y muy certero en punta de ataque. Los lucentinos suman pleno de victorias en este arranque liguero y son uno de los cinco equipos que no han perdido aún. La Unión por su parte quiso pero no pudo y se queda con su casillero a cero y lo más preocupante, no ha marcado aún. Y eso que los barreños salieron fuerte y antes del primer minuto ya había originado un córner y un tiro a puerta de Alan desde la frontal que se fue por encima del larguero. El cuadro local estaba metido en el duelo y en el 7’ reclamó penalti por manos de Álex Rivero pero el colegiado Aleksander Jovanovic consideró que la pelota le dio en el brazo de un rebote.

El Ciudad, bien plantado y con las líneas juntas, no lograba enlazar juego pero... Cosas del fútbol. Un pelotazo a la espalda de Álex Vàzquez, lateral zurdo jugando por la derecha por la lesión de Sergio Iglesias, permitió a Iván Henares romper el fuera de juego y poner el balón a pies de Mario Ruiz, que en boca de gol no falló. Protestaron los de la Villa un posible fuera de juego pero la decisión ya fue inamovible.

Tras el parón, Los Barrios dio un paso adelante en pos de la igualada pero la curiosidad quiso que marcase el Ciudad de Lucena por medio de Núñez, que remató de cabeza una falta pero en plena celebración el trencilla de origen serbio anuló el tanto a instancias de su auxiliar por fuera de juego. Los de Caro entonces se echaron descaradamente atrás. Los barreños tuvieron la posición y también las ganas pero no la fortuna. Con los de la Villa volcados, un robo de balón de Mario Ruiz permitió a éste cambiar el juego de derecha a izquierda donde Manolo León tuvo una autopista hasta el gol (84’) para sentenciar el encuentro.

Los Barrios: César Ramón; Álex Vázquez, Gustavo (Miki, 69’), Dani Hedrera, Paco Borrego; Antonio Manzano, Mario, Alan, Biri; Juanma (Facu, 80’) y Luisma (Álex Guti, 69’).

Ciudad de Lucena: Molero; Carmona, Núñez, Curro Pérez, Cabana; Germán, Álex Rivero, Iván Henares (León, 66’), Mario Ruiz (Torralbo, 88’); Javi Henares y Marwan (Irik, 57').

Goles: 0-1 (9’) Mario Ruiz; 0-2 (84’) Manolo León.

Árbitro: A. Jovanovic. Expulsa al delegado barreño Juan Sánchez. Amarillas a los locales Hedrera y Miki; y los visitantes Mario Ruiz, Cabana, Núñez, Germán y Curro.