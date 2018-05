El Ciudad de Lucena deja los deberes para el último día

El Ciudad de Lucena se jugará la permanencia en la última jornada frente a la Balompédica Lebrijana tras perder este domingo por un rotundo 4-0 en el Nuevo Mirador de Algeciras (curiosamente el mismo marcador, pero a favor, de la ida). Además de la contundente derrota los demás resultados tampoco ayudaron a los de Diego Caro, que pese a lo que se jugaban nunca inquietaron la portería algecirista. Por su parte los de Asián celebraron por todo lo alto la clasificación para la fase de ascenso.

El choque sin duda quedó condicionado muy rápido por el tempranero gol local en un fallo garrafal del meta Jorge Sánchez, que ante el tiro lejano de Tano no puso bien los puños y se la comió porque la pelota se fue hacia atrás entrando al fondo de las mallas. Era el minuto 5.

Después del gol y durante demasiados minutos de partido no pasó nada de nada en una y otra área. Los algeciristas con la promoción en el bolsillo dominaron de manera territorial buscando por bandas llegar arriba, pero lo cierto es que el equipo local no generó peligro más allá de algún córner o alguna falta lateral. El Ciudad de Lucena por su parte, tras el triunfo matutino del Espeleño en Utrera, necesitaba cuando menos puntuar pero Jesús Romero fue un espectador más y si sudó fue porque le daba el sol.

Por todo ello hasta el descanso apenas si se puede contabilizar o reseñar un remate de Berlanga de cabeza tras un saque de esquina (32´) que obligó a Jorge Sánchez a meter una buena mano a la altura del larguero para tocar con la punta de los dedos y evitar algún susto.

Tras el descanso el equipo de Diego Caro pareció dar un paso adelante, teniendo más el balón pero siendo romo arriba. El Algeciras se mantuvo muy contemplativo y veía pasar el tiempo, aunque eso no le gustó a su técnico y mostró su enfado de manera visible a base de gritos y correcciones constantes. La arenga cuajó y un taconazo de Moussa Sidibė en un pase en largo dejó a Alberto Gázquez perfilado en la frontal del área para que de tiro raso al llamado ´palo largo´ hiciera el 2-0 (64´) matando el encuentro.

El segundo tanto recibido no mejoró las prestaciones de los visitantes y lo más peligroso de los lucentinos llegó en el 70´ por ser generosos. Un centro desde la derecha no lo agarró Jesús Romero pero Dani Espejo, que estaba allí, no llegó al remate.

Los de casa, ya volcados a la contra, cantaron antes de tiempo el 3-0. Moussa arrancó en velocidad desde medio campo para plantarse absolutamente solo, entonces amagó ante Jorge Sánchez pero el tiro del albirrojo fue por bajo y el cancerbero logró despejar (73´).

Con el partido languideciendo (85´), Ito que acababa de salir al terreno de juego recuperó un balón en la izquierda y su centro al corazón del área chica lo remató cómodamente Iván Turrillo para marcar el 3-0. Finalmente en el descuento Moussa Sidibè redondeaba la gran tarde local con el cuarto tanto.

Algeciras - Ciudad de Lucena (4-0)

Algeciras CF: Jesús Romero; Adrián Máiquez (Álex Oñate, 76´), Pablo De Castro, Berlanga, Siles; Javi Anaya, Moussa Sidibė, Mané (Jesús Ayala, 74´), Alberto Gázquez (Ito, 83´); Iván Turrillo y Tano.

CD Ciudad de Lucena: Jorge Sánchez; Erik, Troyano, Dani Espejo, León (Facu Scurti, 52´); Fran Lara, Joselillo (David Carmona, 57´), Facu Ballardo (Víctor Díaz, 67´), Juan Guerra; Juanse y Javi Hernares.

Goles: 1-0 (5´): Tano. 2-0 (64´): Alberto Gázquez. 3-0 (85´): Iván Turrillo. 4-0 (91´): Moussa Sidibè.

Árbitro: Aleksander Jovanovic (Sevillano). Amarilla a Máiquez; y Carmona.

Campo: Nuevo Mirador. 4.000 espectadores.