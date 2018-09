Chuma lidera la remontada del Córdoba B

Partido entre filiales en el derbi andaluz donde el mayor temor era caer derrotado. El encuentro comenzó muy trabado en los primeros minutos y había que esperar hasta el minuto 22 para encontrar la primera ocasión clara de gol para alguno de los dos conjuntos. En esta ocasión fue para el filial cordobés que por medio de Chuma creo el mucho peligro durante el encuentro.

Era el exsevillista quien remataba a bocajarro en el minuto 22 pero Jona rechazaba el balón llegando a un compañero.Más tarde, cuando prácticamente se llegaba a los instantes finales de la primera mitad, una falta lanzada por Mamadou se marchaba algo desviada por encima del larguero. Eran las dos jugadas más detectables por parte de ambos conjuntos en una primera parte insípida donde ninguno de los dos equipos consiguió adueñarse del dominio de la posesión. El juego estuvo muy trabado y ambos rivales se tenían mucho respeto el uno al otro.

Ya en la segunda mitad, las cosas cambiaron y los dos equipos arriesgaron más para intentar conseguir la victoria. Tanto es así que cuando apenas se cumplían dos minutos desde la reanudación, Mamadou en una jugada muy elaborada del Sevilla C no perdonaba e inauguraba el marcador para dar ventaja mínima la filial sevillista.

Minutos más tarde, un centro del propio Mamadou lo remataba Pliego estando solo en el área pero se remate se marchaba por encima del larguero. El Sevilla C se lo estaba creyendo hasta que llegó el gol del empate, obra del protagonista del partido, Chuma. El ex sevillista aprovechaba una jugada embarullada en el área del Sevilla C para marcar el gol de la igualada.

A partir del segundo tanto de los cordobeses, prácticamente no se jugo a nada. Tan solo destacan jugada muy elaborada del Sevilla que le pega Luis García y responde bien el portero en el minuto 78, y una acción de Puerta que se la da a Sarmiento y este dispara estrellando el balón en el poste derecho de la portería defendida por el Sevilla C.

Pitido final y el Sevilla C pierde tres puntos ante el filial del Córdoba gracias a dos tantos del exsevillista Chuma. Los visitantes lograron aprovechar mejor sus ocasiones de gol y lograron imponerse en este derbi de filiales andaluces.

Sevilla C - Córdoba B (1-2)

Sevilla C: Jona, Valentino, Candela, Luengo, Mario Espinar, José Espinar (Juan Delgado, 76´), Pliego (Simo, 63´), Pepe Calderón, Mamadou, Luís García y Luís Vaca (Salvi, 76´).

Córdoba B: Llama, Jordi, Fran Ávila, Álex García, Kevin, Adrián Trabazo, Bermúdez (Arnau, 89´), Joel Armengol, Chuma (Puerta, 73´), Marco Rosa (Sarmiento, 63´), y Moyano.

GOLES: 1-0 (47´) Mamadou; 1-1 (53´); Chuma; 1-2 (59´) Chuma.

ÁRBITRO: Vaca Núñez (Colegio andaluz). Tarjetas amarillas a José Espinar; Álex García y Joel Armengol.

Incidencias: disputado en el campo 4 de la ciudad deportiva José Ramón Cisneros de Dos Hermanas (Sevilla) ante unos 100 espectadores.