Busquets: "Nos ponemos la camiseta que sea"

La consigna es clara. No levantar más polvareda en torno a si los colores de la nueva camiseta recuerdan a la bandera republicana. Después de que el capitán, Sergio Ramos, y varios jugadores asegurasen el miércoles que no hay polémica que valga, que la nueva equipación no les disgusta en absoluto sino todo lo contrario, este jueves ha sido Sergio Busquets quien ha echado un cable a la Federación Española de Fútbol (RFEF) y a Adidas.

"Sabemos lo que ha pasado y todo lo que se dice. Pero nosotros estamos al margen de colores y banderas. Nos ponemos la camiseta que sea, lo importante es lo que se hace con ella. Ojalá podamos ganar el Mundial y entonces a todo el mundo le gustará. Asocio las camisetas a si has ganado títulos. Hay que dejar al margen las polémicas, porque al final es una camiseta de fútbol y nada más", ha dicho en Radio Marca el centrocampista del Barcelona.

Mucho ruido

Si la camiseta se hubiera presentado hace seis meses, probablemente no se hubiera hecho tanto ruido a juicio de Busquets, que ha insistido en que hay que pasar página. "A lo mejor alguna voz se hubiese alzado, pero no hubiese sido tanto. Pero es lo que hay ahora mismo y debemos restarle importancia. Es la camiseta de la selección, de un equipo de fútbol y nada más. No hay que mezclar otras ideas. Representamos a la selección y ya está", ha señalado el jugador azulgrana, molesto por el hecho de que siempre tenga que haber algún lío en las concentraciones ajeno a los estrictamente futbolístico.



Sergio Busquets y Ramos, durante el entrenamiento de este jueves de la selección española / RODRIGO JIMÉNEZ (EFE)

"El nivel esta siendo excelente y que se tenga que hablar de otras cosas fastidia, pero siempre ha sido así, ha existido este punto de polémica por una cosa o por otra. Hay que intentar lidiar con esta situación. No me gustan las polémicas y cuantas menos haya, mejor. Nosotros estamos al margen de los líos y lo que siempre decimos es que lo que nos interesan son los partidos y llegar bien preparados al Mundial. Estaría bien hablar de fútbol de vez en cuando", ha añadido Busquets antes de referirse a otros asuntos como el despido de María José Claramunt, la vuelta de Fernando Hierro como director deportivo de la selección y la trayectoria del Barcelona en la Liga.

Jarro de agua fría

"Yo nunca he escondido que mi relación con María José era muy buena. Para mí y para todo el grupo creo que ha sido un jarro de agua fría, porque le teníamos mucho cariño, afecto que se ha ganado ella. Ha dado todo por nosotros. Y por eso le tenemos ese aprecio. Pero las decisiones no las tomamos nosotros, porque si no serían otras. No decido yo, pero por cómo he hablado ya lo he dicho todo", ha explicado el mediocentro del Barça, para quien Hierro "está muy capacitado y es una gran persona que ya hizo una gran labor. Los cargos que ponga la federación corresponden al presidente y a la junta".

Sobre el momento del Barcelona, ha admitido que el juego es mejorable aunque no se puede poner peros a su efectividad. "Tenemos una racha muy buena. No estamos haciendo un juego brillante, pero somos sólidos y compactos. Cuesta mucho hacernos goles. Y estamos muy contentos... Se nos ha ido un jugador muy importante, hemos cambiado el sistema... y eso te da unas cosas y te quita otras. Pero lo importante es ser compactos, que es como se construye un equipo ganador", ha afirmado Busquets, que resta importancia a la sequía de Luis Suárez: "No hace falta decirle nada, porque sabe muy bien de qué va esto. Tiene mucha experiencia. Y más allá de la cifra de goles, está el trabajo y todo lo que aporta en el campo. Es un goleador y tarde o temprano va a hacer goles".

Y no se ve campeón de Liga por tener a ocho puntos al Madrid: "Si me das a elegir, cuanta más diferencia tengamos con ellos, mejor. Pero no nos vemos campeones de Liga por sacarles esa diferencia. Tenemos que seguir a lo nuestro, ganando y haciendo buenos partidos".