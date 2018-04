Buffon: "Cristiano es el jugador más decisivo del mundo"

El portero italiano de la Juventus de Turín Gianluigi Buffon ha asegurado que si los suyos están "dispuestos a sufrir hasta el final" en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, el partido "podría ir por un lado que nadie espera" y conseguir "un milagro" remontando el 0-3 de la ida, a la vez que aseguró que "Cristiano es el jugador más decisivo", según informa Europa Press.

"El único modo que conozco para intentar tener fe es evitar que el entusiasmo te haga desear algo que no es realista. Tenemos que tener dignidad y si estás dispuesto a sufrir hasta el final el partido podría ir por un lado que nadie espera", declaró desde la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu.

El meta bianconero anunció que "la mentalidad será la misma" para afrontar el choque en la capital de España. "El objetivo es hacer un partido lleno de fuerza y equilibrio, jugarlo con determinación para hacer un gran juego y conseguir un gran resultado", afirmó.

Preguntado por la posibilidad de que sea su último partido de Champions, Buffon opinó que "lo importante es que no lo sea para la Juve". "Cabe esta posibilidad pero no es algo que me deprima y me lleve a pensamientos negativos. Si fuera así, de niño, no me habría importado jugar aquí mi último partido", aclaró.

"En la vida he aprendido a no esperarme nada. Si este miércoles pasa algo tan bonito será genial. Siempre que jugué aquí, el público se portó muy bien, con deportividad y nos aplaudió. Fue un gesto muy amable que aprecio pero no espero algo así, ni que me lo deban", añadió respecto a una posible ovación.

Preguntado por Cristiano, autor de dos goles en la ida, Buffon cree que "actualmente" es "el más decisivo". "No sé si es el más completo porque yo he visto a muchos jugadores muy buenos. En estos momentos y en vistas a su posición, es impresionante porque marca goles con regularidad", señaló.

Otro de sus rivales de hoy será Keylor Navas, un portero "que ha salvado al Real Madrid muchas veces". "Keylor está demostrando que es un portero muy fiable. Está demostrando gran fuerza psicológica. Percibe gran confianza de sus compañeros, es muy bueno.

"Su edad no es un factor importante, te lo digo yo", apuntó entre risas. "Oblak, Navas, ter Stegen, Neuer, que está lesionado, Courtois, Ederson y no tengo en cuenta a los de mi país que también los hay muy buenos", señaló respecto a los mejores porteors del mundo en estos momentos.

Por último, respecto al técnico madridista Zidane, el portero de la Juventus aseguró que le está "muy agradecido". "Siempre es un placer interactuar con personas de este nivel porque son personas que han dejado algo en el fútbol", sentenció.