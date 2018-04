Bartomeu pide que se "respete" al Barça y a las instituciones catalanas en la final de Copa

Accedió Josep Maria Bartomeu, el presidente del Barcelona, al estrado para cerrar un coloquio sobre el libro 'Barça, cultura i esport', un recopilatorio de todos los artículos de Manuel Vázquez Montalbán sobre el club azulgrana, y difundió entonces su discurso de mayor calado político e identitario. Justo ahora que el equipo se asoma a la final de la Copa del Rey el próximo sábado en el Wanda Metropolitano ante el Sevilla, el dirigente reinvidicó "respeto" al Barça y "a las instituciones catalanas". No solo eso. También pidió Bartomeu que el "se aprovche el marco y el altavoz del sábado disputando la final de una Copa para decir a quien nos escuche que queremos respeto. Sin respeto no hay diálogo, sin diálogo no hay solución", ha añadido el dirigente recordando que la afición azulgrana exhibirá un tifo con la bandera de Catalunya y tres palabras: 'Barça, Barça, Barça". Así se titulaba el famoso artículo de Vázquez Montalbán que publicó la revista Triunfo en 1969.

"Vivimos momentos de gran dificultad en los que nos sentimos amenazados", ha dicho Bartomeu, recordando que el Barça siempre ha "defendido a lo largo de su historia la libertad de expresión y el derecho a decidir". Por eso, el presidente ha considerado el Camp Nou "como un templo de la pluralidad, que se ejerce desde la convivencia cívica y pacífica y desde el respeto", además de recordar que el club "siempre estará al lado de lo que piense la mayoría del pueblo de Catalunya".

"Barça, Barça, Barça", tal com es titulava l'article de Vázquez Montalbán del 1969,

el missatge del tifo del FC Barcelona a la final de la Copa a Madrid #TotsUnitsFemFinal pic.twitter.com/iswNGOP6pW — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 18 de abril de 2018

De ahí que recordara que ahora mismo "Catalunya vive una situación política conflictiva y estancada". Fue un poco más allä. "No tenemos gobierno, hay políticos en la prisión y otros obligados a vivir en el extranjero, queriendo resolver los tribunales un conflicto que debe ser resuelto por los políticos". Fue cuando se detuvo en la figura de los políticos que están encarcelados, además de refererirse, por vez primera de forma pública, a Sandro Rosell. "Es una situación insólita de cárcel que viven esas personas encarceladas de forma injusta y desproporcionada. No solo los políticos sino también Sandro Rosell", ha explicado Bartomeu.

Sobre los posibles pitos al himno, Bartomeu ha sido rotundo: "Pido a la afición que disfrute del partido y que apoye al equipo desde el fair play y de forma pacífica. Y que se respeten todos los símbolos identitarios de la forma que se respeten los nuestros. Cuando se silban no se está menospeciando los símbolos sino protestando por lo que ha pasado en Cataluya en los últimos años", ha comentado el dirigente azulgrana, reiterando su deseo que "respeto por nuestras instituciones, respeto por el derecho a decidir de todos los pueblos, respeto por las mayorías, respeto por la voluntad de las personas y respeto por la palabra justicia que permita acabar con la insólita prisión provisional de políticos y de expresidentes como Sandro Rosell. Y que nadie se apropie de nuestros colores y de nuestro escudo. El Barça pertenece a todos".