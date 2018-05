Bartomeu: "Me reuní con el agente de Griezmann en octubre"

Josep Maria Bartomeu ha asegurado que si el Madrid hubiera ganado la liga, los futbolistas del Barça habrían hecho el cacareado pasillo. "Es un tema de respeto entre jugadores, entre profesionales que juegan al fútbol, y creo que nuestros jugadores habrían hecho el pasillo", aseguró en una larga entrevista a la emisora Rac-1 en que abordó varios asuntos de la actualidad azulgrana.

El presidente del Barça ha hablado un día después del clásico que terminó en empate y que empezó sin el pasillo de los futbolistas blancos y terminó con un pasillo del staff del vestuario. "Los jugadores quisieron dar una vuelta para celebrar la Liga. Sabíamos que querían hacer algo. Pero la celebración oficial la haremos tras el último partido de Liga ante la Real Sociedad. Es el octavo doblete de la historia del club y la celebtración tiene que ser grande. De paso será una manera de decir hasta la vista a Andrés Iniesta".

A FAVOR DEL VAR

Con el ruido por la polémica actuación arbitral aún resonando, Bartomeu defendió la introducción inmediata del VAR. "Me alegro que el VAR vaya adelante. Recuerdo que somos el club que más apoyo ha dado a su introducción. Hemos sido un club que hemos sufrido decisiones conflictivas, como goles fantasmas que podrían habernos dado una liga más. Si se da un buen uso, hará que el fútbol sea más justo".

Bartomeu, que ha puesto una nota de 9 al equipo esta temporada, señaló que al final de temporada se analizará el rendimiento y se tomarán decisiones. "Para nosotros ha sido una temporada formidable y ojalá acabemos como invictos. Sería otra gran noticia, otro récord de este grupo de jugadores que es tan bueno".

NO INCORDIAR AL ATLÉTICO

Aseguró la continuidad de Ernesto Valverde. "Por favor", resopló cuando se le cuestionó al respecto. Y sobre Antoine Griezmann, el fichaje más cantado, trató de eludir el interrogatorio como pudo para acabar admitiendo que se reunió con su agente en octubre. "Veremos qué jugadores salen y entran. Con él no me he entrevistado. Nos encontramos casualmente de vacaciones en verano pasado, pero solo nos saludamos".

Y sobre su agente, dijo: "Con su representante nos reunimos en octubre, como nos reunimos con muchos representantes". Trató Bartomeu de no incordiar al Atlético de Madrid. "No es bueno hablar de jugadores que están en otros equipos". En cualquier caso, resumió que entre Valverde, Robert Fernández y sobre todo Pep Segura tomarán las decisiones deportivas que se avecinan.