El Barcelona se muestra ineficaz contra un defensivo Olympiacos

El Barcelona no pasó del empate en Grecia (0-0), ante un Olympiacos que lo fió todo a su defensa y cuyo tesón le permitió sumar el primer punto tras cuatro jornadas disputadas.

Los azulgrana siguen líderes del grupo, pero desaprovecharon en Atenas una ocasión para lograr matemáticamente el pase a octavos, que podrán hacerlo si sacan como mínimo un punto en la siguiente jornada, contra el Sporting de Portugal en el Camp Nou.

El Barcelona sacó un 4-4-2, con Messi y Luis Suárez como referentes en ataque, y con la entrada por las bandas de Sergi Roberto (quien acabó lesionado en el 43) y Denis Suárez. Sin dos referentes claros en los extremos, al Barcelona le fue mejor en los contragolpes que en las acciones de dominio y ataque en el campo del Olympiacos.

A los catalanes se les espesaba el partido cuando dominaban en el campo del Olympiacos, donde les costaba encontrar líneas de pase. Todo ello, sin mucha velocidad, motivó que el balón no se moviese con peligro y que la defensa del equipo griego viviese sin apuros durante un buen tramo del choque.

Luis Suárez, que tuvo ocasiones muy claras, volvió a sentirse muy solo delante, aunque tampoco estuvo muy afortunado cuando sus compañeros le buscaron.

El Barcelona marcó en el 18, en una rápida acción de Messi con Denis, pero la acción fue anulada por fuera de juego del gallego.

En el último tramo del primer acto, Messi lo intentó en una falta directa, que el meta sacó sin problemas, y en el bando contrario, Kostas Fortounis se descolgó en un rápido contragolpe, que acabó con una doble intervención de Ter Stegen.

Con la lesión de Sergi Roberto, y la entrada de Gerard Deulofeu, el Barcelona planteó la segunda parte con el atacante catalán abierto en la banda derecha, y desde este sector ya en el 55 generó una acción que obligó al Olympiacos a sacar lo mejor de sí para contrarrestar el peligro.

En los últimos veinte minutos, el Olympiacos reculó hasta el punto de que cuando el Barcelona llevaba el peso del partido, retrasaba al punta para cerrar aún más con otro jugador las dos líneas pobladas que impedían a los azulgrana encontrar espacios. No obstante, a falta de once minutos, el técnico local sacó un delantero puro (Felipe Pardo) que no cambió nada.

OLYMPIACOS 0

BARCELONA 0

3Árbitro: Anthony Taylor (ENG). Mostró cartulina amarilla a Tachtsidis (min.36), Sergi Roberto (min.42), Engels (min.58), André Gomes (min.77) y Diogo (min.89).

3Campo: Georgios Karaiskakis.

3Espectadores: 33.000.

3Olympiacos: Proto; Elabdellaoui, Botía, Engels, Koutris; Romao, Tachtsidis, Odjidja (Gillet, min.75); Diogo, Carcela-González (Felipe Pardo, min.79); y Kostas Fortounis (Djurdjevic, min.84).

3Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Mascherano, Umtiti, Alba; Busquets, Paulinho (Rakitic, min.62), Denis Suárez (André Gomes, min.75), Sergi Roberto (Deulofeu, min.45+1); Messi y Luis Suárez.