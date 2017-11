El Atlético se asoma al precipicio continental

El Atlético de Madrid se asomó al precipicio en la Liga de Campeones, con otro duelo decepcionante en desarrollo y resultado, el empate con el que naufragó en la cuarta jornada frente al Qarabag (1-1) y muchísimo más cerca de su eliminación que de una clasificación pendiente ya de un milagro.

Ya no solo necesita ganar sus dos partidos, la visita del Roma al Wanda Metropolitano y el choque contra el Chelsea en Stamford Bridge, sino también esperar que uno de los dos no venza al conjunto azerbaiyano, al que no ha sido capaz de superar el bloque rojiblanco en ninguno de sus dos partidos con dos empates que valen muy poco.

El Atlético sigue deprimido. Sin certezas en nada, con dudas en todo, irreconocible en su defensa, impotente por momentos, atenazado por su propia inseguridad y sonrojado por la posesión que manejó 55 minutos su contrincante, un equipo menor en Europa, pero capaz de proponer fútbol e, incluso, tomar ventaja en el Wanda Metropolitano.

No se intuía nada parecido al inicio del encuentro, cuando el Atlético salió a toda velocidad, con presión, sin permitir más de dos pases seguidos a su adversario. Porque después, ya dentro del ‘modo espera’, a la expectativa, permisivo con la posesión del Qarabag, solo era cuestión de tiempo que llegara el 0--1.

Sin reacción del Atlético en el segundo tiempo, terminó al menos con 55 minutos de impotencia y suplicio con un golazo de Thomas, un derechazo al que voló sin éxito el portero rival (1-1). Antes había salvado Savic el 0-2 en un contragolpe del Qarabag. Pese a encontrarse el Atleti una superioridad numérica en el minuto 59, no fue capaz de marcar el gol del triunfo. El conjunto de Simeone esta cada vez más cerca de la elliminación.

atlético 1

qarabag 1

3Goles: 0-1 (40’) Michel, de cabeza tras un córner. 1-1 (55’) Thomas, con un derechazo a la escuadra desde fuera del área.

3Árbitro: Aytekin. Roja a Henrique (59’) y a Savic por doble amarilla (88’). Amonestó a Torres, Sadygov y Rzecniczak.

3Atlético: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe Luis; Correa, Gabi, Thomas (Gaitán, m. 62), Saúl; Antoine Griezmann y Gameiro (Fernando Torres, m. 69).

3Qarabag: Sehic; Medvedev, Rzecniczak, Sadygov, Agolli; Gara Garayev, Almeida; Pedro Henrique, Míchel (Ismayilov, m. 91), Guerrier (Yunuszada, m. 63); y Sheydaev (Dani Quintana, m. 72).