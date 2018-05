Argentina enloquece con Messi

Leo Messi desata pasiones a cielo abierto y puertas cerradas. La selección argentina realizó en el estadio de Huracán un entrenamiento con público, en su gran mayoría niños, que no dejaron un solo momento de gritar el nombre de su ídolo y festejar sus jugadas. Por la noche tuvo tiempo de decirle al programa televisivo Pasión por el Fútbol, de Canal 13, lo que muchos argentinos se niegan a reconocer: "no somos los mejores". Messi llamó a "ser realistas y desde la humildad ir en busca de ese sueño" compartido por millones: ganar el Mundial de Rusia.

Más allá de las prevenciones, el capitán del seleccionado albiceleste abrió su propia ventana al optimismo: "le tengo mucha fe a este grupo, estamos trabajando muy bien, tenemos jugadores con mucha capacidad y experiencia, pero tenemos que ir con tranquilidad".

La ilusión mundialista

Y de pasó recordó: "vamos a dejar todo para intentar lograrlo, sea cual sea el rival. Tenemos jugadores como para ilusionarnos". El argentino cree que hay crecer en un torneo sin margen para el error. "Es importantísimo empezar ganando". Sabe que el Mundial no es un camino de rosas. "Nos tocó un grupo complicado. Islandia es una selección que en la última Eurocopa demostró que amarga a cualquiera; Croacia tiene un mediocampo que juega muy bien, es un estilo como el de España pero un nivel más abajo, y Nigeria siempre nos costó".

'La Pulga' se dio su propio baño de masas en el estadio de Huracán. "Soy un agradecido del trato que tiene la gente conmigo". Venir a Argentina no es nada fácil. "A veces me gustaría pasar desapercibido. Más que nada cuando estoy con mi familia".

Cariño azulgrana

Messi volvió a decir que en Europa solo jugará para el Barca y quizás, al final de su carrera depor5tiva jugará seis meses en Newell's Old Boys, el equipo rosarino que lo vio nacer. "Siempre dije que tengo las ganas de jugar algún día en el fútbol argentino. No sé si se dará, pero lo tengo en mente".

Y a pesar de los sinsabores y las críticas de un sector de la prensa que en su momento orillaron el deliro, nunca se arrepintió de vestir la camiseta celeste y blanca. "El otro día hablaba con un amigo y me decía 'mirá si te hubieses quedado con España, ya serías campeón del mundo'. Pero no hubiese sido lo mismo. Ser campeón con la Argentina sería algo único. Obviamente que en ningún momento se me pasó por la cabeza". Con elegancia se refirió a la relación que mantiene con Diego Maradona. "Me alegra cada vez que Diego habla bien de mí y de la selección. Ya sabemos lo que es para los argentinos, que banque (apoye) y tire para adelante es fundamental. Lo que dice él es palabra sagrada. Que él esté con el grupo es bueno".

Andrés Iniesta

El delantero azulgrana tuvo también un espacio para hablar de Andrés Iniesta. "No solo lo voy a extrañar yo, lo va a extrañar el mundo del fútbol. Si bien va a seguir jugando, el verlo día a día, entrenar con él, jugar con él, la verdad que va a haber un vacío grande. Va a ser difícil de reemplazar".