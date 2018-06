Ajax-Sturm Graz y Paok-Basilea, en segunda ronda de clasificación

El Ajax holandés se enfrentará al Sturm Graz austríaco en la segunda ronda de clasificación de la Liga de Campeones 2018-2019, sorteada este martes por la UEFA en Nyon, donde el Paok griego y el Basilea suizo quedaron emparejados para jugar otra de las eliminatorias.

Estos cuatro clubes accedieron por la ruta de la Liga de la competición y como cabezas de serie al sorteo, igual que el Bate Borisov ruso, que se enfrentará al ganador del enfrentamiento previo entre Helsinki y Vikingur de Islas Feroe y el Astana de Kazajistán, que debutará contra el vencedor de Sutjeska montenegrino y el Midtiylland danés.

El Dinamo Zágreb, también cabeza de serie, jugará su primer partido contra el que supere la eliminatoria Flora Tallinn (EST)-Hapoel Beer-Sheva (ISR) y el Celtic escocés, si supera su primer enfrentamiento con el Alashkert armenio jugará contra el ganador del cruce Valur Reikiavik (ISL)-Rosenborg (NOR).

Previamente a los enfrentamientos de la segunda ronda previa la UEFA sorteó los de la primera, en la que el Malmoe sueco fue el único que no concretó su rival ya que quedó emparejado con el vencedor de la ronda preliminar.

Ésta será el punto de arranque de la "Champions" 2018-2019, el próximo martes día 26 con la fase preliminar que se jugará en Gibraltar y acogerá los encuentros Santa Coloma (AND)-Drita (KOS) y la Fiorita (SMR)-Lincoln Red (GIB).

Los ganadores de ambos disputarán la final en el mismo estadio Victoria de Gibraltar el viernes 29. Los tres eliminados jugarán la segunda ronda de clasificación de la Liga Europa.

- Primera ronda previa

Torpedo Kutaisi (GEO) - Sheriff (MDA)

Shkëndija (MKD) - The New Saints (WAL)

Suduva (LTU) - APOEL (CYP)

Olimpija Ljubljana (SVN) - Qarabag (AZE)

F91 Dudelange (LUX) - Videoton (HUN)

Gandor de la ronda preliminar - Malmoe (SWE)

HJK Helsinki (FIN) - Víkingur (FRO)

Ludogorets Razgrad (BUL) - Crusaders (NIR)

Cork City (IRL) - Legia Varsovia (POL)

Valur Reykjavík (ISL) - Rosenborg (NOR)

Kukës (ALB) - Valletta (MLT)

Flora Tallinn (EST) - Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Spartaks Jürmala (LVA) - Estrella Roja (SRB)

Alashkert (ARM) - Celtic (SCO)

Spartak Trnava (SVK) - Zrinjski (BIH)

Astana (KAZ) - Sutjeska (MNE)

Los partidos de ida se jugarán los días 10/11 de julio y los de vuelta el 17/18 del mismo mes.

- Segunda ronda previa

. Ruta Campeones

Astana (KAZ)/Sutjeska (MNE) - Midtjylland (DEN)

Ludogorets Razgrad (BUL)/Crusaders (NIR) -F91 Dudelange (LUX)/Videoton (HUN)

Kukës (ALB)/Valletta (MLT) - Olimpija Ljubljana (SVN)/ Qarabag (AZE)

CFR Cluj (RUM) - Ganador ronda preliminar/Malmoe (SUE)

Dinamo Zagreb (CRO) - Flora Tallinn (EST)/Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Spartaks Jurmala (LVA)/Estrella Roja (SRB) - Suduva (LTU)/APOEL (CYP)

BATE Borisov (BLR) - HJK Helsinki (FIN)/Víkingur (FRO)

Shkëndija (MKD)/The New Saints (WAL) - Torpedo Kutaisi (GEO)/Sheriff (MDA)

Cork City (IRL)/Legia Varsovia (POL) - Spartak Trnava (SVK)/Zrinjski (BIH)

Alashkert (ARM)/Celtic (SCO) - Valur Reykjavík (ISL)/Rosenborg (NOR)

.Ruta Liga

Paok (GRE)-Basilea (SUI)

Ajax (HOL)-Sturm Graz (AUT)

Los partidos se jugarán los días 24-25 de julio y 31 de julio-1 de agosto.