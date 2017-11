Aduriz rescata al Athletic y le mantiene con vida

Aritz Aduriz rescató este jueves al Athletic Club en un partido meritorio pero espeso de los leones ante el Östersunds FK en San Mamés y le mantiene con vida en la fase de Grupos de la Liga Europa, en la que el conjunto bilbaíno sigue dependiendo de sí mismo.

Les costó un mundo a los de José Ángel 'Cuco' Ziganda imponerse al buen equipo escandinavo, a pesar de que el triunfo fue totalmente merecido por su dominio del juego durante todo el encuentro, por las numerosas llegadas generadas sobre el área de Aly Keita y por la cantidad de córneres botados, dieciséis.

El gol de la victoria llegó en el minuto 70 y no entró entre los tres palos de la meta visitante hasta el quinto toque, el cabezazo de Aduriz por encima de Mukiibi tras el rechace del larguero de Raúl García en un centro de Iñigo Lekue que dio en un defensa y no conectó bien Iñaki Williams, en un primer intento de remate.

Era el gol número 24 en Europa con el Athletic de Aduriz, que lleva ya 9 goles en lo que va de curso, cinco de ellos, con el de este jueves, en el torneo continental.

Con este resultado, el Athletic se mantiene tercero del Grupo C, pero ahora con 5 puntos y a sólo dos del líder, que sigue siendo el Östersund, con 7, y a uno del segundo, el Zorya Luhansk ucraniano.

Arrancó decidido el Athletic decidido a buscar al Östersund en su campo y consiguió mantenerlo casi permanentemente ahí, pero le faltó algo de juego y pegada para hacer valer al descanso las innumerables llegadas con cierto peligró que generó ante Keita y los nueve saque de esquina que botó.

Hasta una decena de acercamientos tuvo el conjunto de Ziganda en la primera mitad, aunque ocasiones de peligro ni la mitad de ellas.

La más importante, un gran cabezazo de Aduriz en el minuto 33, a centro de Lekue, que el meta sueco despejó a córner.

También repelió el portero visitante un fuerte disparo de Williams desde la frontal, en el 27, y en un córner directo de Iturraspe, en el 36. Y estuvo Keita también listo para atrapar a ras de suelo un complicado centro de Williams por la derecha, en el 39.

Una volea de Raúl, a saque de córner de Iturraspe, que se marchó fuera por poco y varios intentos más del navarro completaron el nutrido, aunque inocuo, bagaje ofensivo de los hoy vestidos -inexplicablemente- de negro.

Tanta llegada local, producto sobre todo de la insistencia de Córdoba y Balenziaga por la izquierda y Lekue y Williams por la derecha, fue contrarrestada por apenas tres contras suecas que, aunque no se concretaron en oportunidades claras, sí transmitieron mucho peligro.

En la primera, ya en el minuto 28, Widgren no empaló bien con la zurda un centro desde la derecha de Sema; la segunda, otra vez con el internacional Sema como protagonista, la cortó un Unai Núñez muy puesto en su debut europeo; y la tercera acabó en un disparo flojo de Ghoddos a las manos de Herrerín.

Salió un poco más decidido el Östersund en el segundo tiempo y amenazó Edwards con un disparo alto, pero el Athletic encontró rápido otra ocasión. Un cabezazo alto de Raúl García, que se echó demasiado encima a un espléndido centro desde la izquierda de Córdoba al área pequeña.

Volvieron a amagar los visitantes por medio de Gero, pero el choque retomó la dinámica de la primera mitad; de claro dominio local, con continuas llegadas y muchos córneres a favor del Athletic.

En ese escenario, San José, Laporte, Williams y Córdoba buscaron un primer tanto que al final, como no, lo marcó Aduriz. El ariete internacional acabó imponiéndose, poderoso, en el salto en el área pequeña a Mukiibi en el rechace del larguero a un remate de Raúl García en el primer palo. Antes había centrado Lekue y había intentado un primer remate Williams.

Un nuevo intento de Córdoba y el carrusel de cambios dieron paso a un tramo final en el que la afición de San Mamés no respiró tranquila hasta ver que se iba desviado un disparo fuera de Edwards poco antes de que Unai Núñez resultase expulsado por dos tarjetas amarillas en un debut europeo en el que el joven central ha estado espléndido.

- Ficha técnica:

1 - Athletic: Iago Herrerín; Lekue, Unai Núñez, Laporte, Balenziaga; Iturraspe, San José (Susaeta, m.62); Williams (Mikel Rico, m.72), Raúl García (Aketxe, m.88), Córdoba; y Aduriz.

0 - Östersund: Keita; Mukiibi, Papagiannopoulos, Pettersson; Edwards, Bachirou, Nouri (Aiesh, m.79)), Widgren (Somi, m.79); Sema, Gero (Hopcutt, m.74) y Ghoddos.

Goles: 1-0, m.70: Aduriz.

Árbitro: Pawel Gil (Polonia). Expulsó a Unai Núñez, en el minuto 89, por doble amonestación. Además, mostró tarjeta amarilla a los locales Lekue (m.15) y Balenziaga (m.64), y al visitante Mukiibi (m.81).

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada del Grupo J de la Liga Europa, disputado en San Mamés ante 32.354 espectadores, según dato del club, entre ellos unos 700 seguidores visitantes. El capitán del Östersund, Brwa Nouri, realizó antes del comienzo del encuentro la tradicional ofrenda foral al busto de Pichichi de cada equipo que visita por primera vez al Athletic en La Catedral.