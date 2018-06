El Toyota de Alonso ya lidera Le Mans aunque con susto inicial

Dicen que las carreras nunca se ganan en la primera vuelta, pero se pueden perder, y mucho más esi se tratan de las 24 Horas como la prestigiosa carrera de Le Mans. Y, sí, el estreno de Fernando Alonso en esta mítica carrera estuvo a punto de frustarse a los pocos segundos, cuando su compañero Sebastian Buemi se vio golpeado por Andre Lotterer en la primera curva.

Rafa Nadal —“vi a Alonso muy tranquilo”, dijo el manacorí— fue el encargado de dar el banderazo de salida de la edición 85 de Le Mans. Junto a él, Jean Todt, presidente el la FIA, y Jacky Ickx, considerado un “dios” tras lograr seis victorias en la mítica carrera francesa, lo que aún da más valor a los 11 títulos de Nadal en Roland Garros. Todo parecía seguir el guión con los equipos formados en la parrilla de salida, el himno francés, el espectáculo aéreo, 250.000 personas disfrutando del evento… todo menos el incidente en la primera curva ,cuando Lotterer se pasó de frenada por el interior y golpeó al Dragon Speed antes de tocar por detrás al Toyota número ocho del equipo de Alonso que Sebastian Buemi conduce en el primer relevo.

Incidente sin graves problemas

En principio, el suizo no ha reportado daños, aunque el incidente propició que fuera adelantado por el Toyota número siete que de salida está pilotando Mike Conway. No fue hasta la tercera vuelta, hasta que Buemi recuperó la primera posición. El suizo impuso después un gran ritmo y colocó casi un segundo por vuelta al otro Toyota, a la espera de que la anunciada lluvia haga acto de aparición. Fernando Alonso tiene programado realizar el segundo relevo, más o menos a las cinco de la tarde, si es que la lluvia no cambia mucho la estrategia de neumáticos.