Ana Carrasco, primera mujer que lidera un Mundial de motociclismo

La piloto española Ana Carrasco, de 21 años, logró ayer la victoria en el circuito de Imola, firmó su segundo triunfo, tras el que logró, la pasada temporada, en Portugal, y se coloca líder del campeonato del mundo de Supersport300 de motociclismo, siendo la primera mujer que consigue liderar un Mundial organizado por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

Carrasco ganó de forma incontestable por delante de su compatriota Borja Sánchez (ETG Racing) y el italiano Kevin Sabatucci (PROGP Racing) en una accidentada carrera en la que hubo hasta trece 13 caídas.

Carrasco (DS Junior Team) partió desde la ‘pole position’, después de haber dominado todos los entrenamientos libres del fin de semana y se convirtió, también el sábado, en la primera mujer que lideraba una parrilla de salida. La piloto murciana no dio opción a sus rivales en todo el fin de semana.

LÍDER DEL MUNDIAL

Tras la victoria de este domingo en Imola, Ana Carrasco es la nueva líder de la clasificación general con 48 puntos, por delante de Luca Grunwald (Alemania, Freudenberg KTM) con 45 puntos y Scott Deroue (Holanda, Motoport Kawasaki), con 36. La próxima cita del Campeonato del Mundo será en el circuito británico Donington Park, del 25 al 27 de mayo

Carrasco hizo una carrera perfecta y sólo le faltó un detalle para obtener el 'grand chelem': la vuelta rápida. Curiosamente, se la arrebató otra fémina, su amiga María Herrera.



Ana Carrasco y su Kawasaki cruzan la meta de Imola (Italia) como ganadores. / DS JÚNIOR TEAM

Carrasco defendió a la perfección la pole y aguantó la primera plaza en el ángulo inicial. Se mantuvo en la posición de privilegio toda la prueba. Su victoria sólo corrió peligro cuando se le acercaron Robert Schotman y Manu González, alias 'ManuGas'. Estaban a menos de un segundo cuando el holandés se fue al suelo y el español no pudo esquivarle.

FELICIDAD COMPLETA

"Estoy muy contenta, la Kawasaki Ninja 400 ha ido muy bien. El DS Kawasaki Junior Team ha hecho un trabajo estupendo durante todo el fin de semana. He conseguido la ‘pole’, he ganado la carrera y me voy de Imola como líder del campeonato. Es casi imposible hacer un mejor fin de semana. Ahora es tiempo de pensar en la siguiente carrera y llegar preparada al 100% para Donington Park. El año pasado rodé más fuerte en Donington que en Imola, así que tengo muchas expectativas puestas en la próxima cita”, comentó la española, que, desde que ganó, el pasado año, en Portugal, tiene como objetivo prioritario conseguir el Mundial de Supersport300.