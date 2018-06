Alonso: "Me siento listo para ganar"

Arrancaron en la 'pole' en las Seis Horas de Spa y se anotaron el triunfo. Fernando Alonso y sus compañeros en el Toyota Hybrid número 8, Kazuki Nakajima y Sebastian Buemi, partirán mañana también desde la 'pole' en las 24 Horas de Le Mans con el mismo objetivo de victoria, esa que Alonso persigue con ahínco para darle brillo a la temporada y acercar un poco más el reto de la Triple Corona. “Tienes dos opciones para ser el mejor piloto del mundo: ganar ocho mundiales en F-1, lo que es bastante improbable, o competir en todas las disciplinas posibles del motor al nivel más alto. Y si puedes tener éxito con coches diferentes, en varias categorías y escenarios, quizá seas el piloto más completo. Creo que es un objetivo muy atractivo para cualquier piloto. Es lo que yo intentaré hacer”, explica en la previa de la que pude ser su victoria en Le Mans.

LOS MEJORES EN LOS ÚLTIMOS ENSAYOS

Una vez que su compañero Nakajima logró un gran tiempo que aseguraba la 'pole' —dos segundos más rápido que el otro Toyota de Mike Conway, José María López y Kamui Kobayashi—, Alonso empleó sus turnos en las cuatro horas de clasificación del jueves para acostumbrarse a las condiciones que se encontrará a partir de las tres de la tarde del sábado. “Era lo que queríamos, probar en el máximo de condiciones posibles. No quería estrenarme en lluvia en carrera, así que la segunda parte de la sesión ha sido productiva bajo esta lluvia suave y durante la noche”, explicó el asturiano que en su búsqueda de vueltas perfectas, aún encuentra dificultades para establecer las referencias más precisas durante la noche.



Fernando Alonso y su Toyota, en los últimos ensayos ayer de las 24 Horas de Le Mans. / AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER

“Kazuki hizo una vuelta increíble al principio, ya no hacía falta mejorarla, así que todo el mérito para él para salir en la pole, aunque no es que cuente mucho en una carrera de 24 horas. Pero la preparación ha sido la necesaria, la buena y solo faltan 24 horas de carrera”, explica el asturiano ante la hora de la verdad, ante las 24 horas de la verdad. “Me siento listo para el reto. Hemos hecho todo lo que se podía hacer para ganar esta carrera, sabiendo que solo llevo seis meses en el equipo. Hemos hecho miles de kilómetros de entrenamientos, hemos ganado la carrera de Spa, he conducido de noche, con lluvia. Hemos hecho todo lo posible. Si es suficiente o no lo veremos el domingo por la tarde”, concluye el asturiano.

Ahora le toca descansar, ahorrar las máximas fuerzas posibles entre los eventos que el viernes debe de atender, entre ellos, el desfile por las calles de Le Mans. "Es más exigente que cualquier otra carrera. Son 24 horas. Esta carrera son 16 Grandes Premios de Fórmula 1 en 24 horas. En 24 horas haré el calendario de toda la Fórmula 1. Cada vez que piloto son 600 kilómetros, es como hacer dos Grandes Premios. En la F-1 tenemos dos semanas para recuperarnos, pero aquí son sólo cuatro horas. Luego vuelves a hacer otros dos grandes premios. No hay una carrera más dura para la máquina, los mecánicos, los pilotos…”, apunta el asturiano para comentar lo más gráficamente posible, es reto al que se enfrenta.

"Se trata más de cómo preparas estos días. De cuánto has de dormir, cuánto has de comer y cuánto has de beber. Has de estar sano al 100% para la carrera, porque estos días consumes mucha energía. Ahora con la prensa, luego en eventos, reuniones o firmas de autógrafos, mañana en el desfile de pilotos… Quizá la primera vez que vienes a Le Mans quieres gastar demasiada energía en eso y luego empiezas el sábado al 50%. Nuestra preparación es bastante buena para llegar al sábado al 100%".