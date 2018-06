Solidarios hasta en el andar

La diseñadora de zapatos artesanos Noelia Millares visitó ayer el hospital Reina Sofía para sumarse a la 16 Semana del Donante, que hoy acaba, para promover la importancia de la donación. La creadora onubense hizo entrega a la directora gerente del hospital, Valle García, de unos tacones muy especiales que ha diseñado para la ocasión inspirándose en la donación de órganos.

Como la propia diseñadora explicó, «he puesto mucho corazón en el diseño de estos zapatos de tacón combinando el rojo y el blanco. Me he basado en el logo de la campaña de la donación de órganos del hospital Reina Sofía y he estampado el corazón envuelto como regalo en la puntera y en el tacón, mientras que en el resto del zapato cobran protagonismo los lunares y el lema Regala vida, dona órganos».

Por su parte, la directora gerente del hospital agradeció a la diseñadora su trabajo y expuso que estos tacones «simbolizan, por una parte, los pasos que se han ido dando en nuestro hospital hasta situarnos como un referente a nivel andaluz y nacional en trasplantes». Además, después de recibir el carné de donante por parte de las asociaciones de trasplantados y fotografiarse junto al monumento al donante, Noelia Millares visitó un autobús y una terraza muy especial que permiten llevar la esencia del Jardín Botánico hasta el hospital. Ambos proyectos, impulsados por la unidad de actividades motivacionales, se desarrollan en colaboración con el Imgema, cuya presidenta, Amparo Pernichi, estuvo presente en el acto de ayer.

Por otro lado, además visitaron la terraza al aire libre del Materno Infantil, que ha sido decorada con jardines verticales infantiles donde los niños ingresados podrán realizar talleres de ciencia recreativa y medioambiental y relacionarse con la naturaleza. Esta actividad es posible gracias a la colaboración entre el hospital e Imgema Real Jardín Botánico, a través de la Ciudad de los Niños y el proyecto Aprender Jugando de la Universidad de Córdoba. En la visita estuvo presente, entre otros responsables de la universidad, la vicerrectora de Investigación, Teresa Roldán.

En la fase creativa, los niños decorarán dos macetas con corazones (emblema de la semana del donante), además de colocarle su nombre. Una vez hecho esto, pasarán a trasplantar dos plantas en ellas y colocarlas en el sitio escogido. Una vez que los niños hayan terminado su hospitalización, podrán llevarse una de las plantas sembradas, como símbolo de su recuperación, quedando la otra en el hospital, para formar parte de este jardín.

Por otro lado, Un jardín para llevar es el nombre con el que se conoce un autobús innovador que se pasó ayer por el hospital y que se ha decorado por parte del Botánico, la Fundación Descubre y Aucorsa a fin de acercar el mundo de la botánica y las plantas a todos los cordobeses.