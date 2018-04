Gitanas y emprendedoras

«He aprendido a no tenerle miedo a los ordenadores, ahora los entiendo y veo que me pueden ayudar». «Ahora sé que no soy torpe, soy más positiva con las nuevas tecnologías porque sé cómo usarlas». Son Leli, María, Rafi, Aurora, Eva, Rosa, Tamara, Patricia y así hasta diez las mujeres vendedoras ambulantes, cocineras, personal de hostelería... que han formado parte del curso de digitalización impartido por la Fundación Secretariado Gitano en colaboración con la Fundación Orange en el marco del proyecto Edyta. Un curso que les ha cambiado la vida. «Si en tres meses he aprendido todo lo que sé ahora, estoy segura de que si sigo aprendiendo no hay quien me pare». Esa es la actitud que tienen las mujeres que han desarrollado el proyecto Gitanas Emprendedoras, una web creada por ellas mismas durante el proceso de formación donde muestran la diversidad de perfiles que esconde esta etnia, tan perjudicada a menudo por los prejuicios. Tanto sus profesores como los responsables de ambas fundaciones se deshicieron ayer en halagos, impactados por la capacidad demostrada durante los tres meses que ha durado el curso. «Internet es una herramienta para el cambio social y un ejemplo de ello es esta página», aseguraba Ángeles, educadora social de Secretariado Gitano. Además de aprender, el curso parece haberlas empoderado como mujeres. «No nos conocíamos y ahora somos una piña y vamos a seguir con el grupo de wassap por si alguien necesita algo y para estar en contacto», explicó una de ellas. El saber da alas.