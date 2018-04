Binomio para abrir el apetito

El chef cordobés Kisko García y Cruzcampo fueron protagonistas de un showcooking que sirvió para presentar una cerveza especial, de una fermentación larga, «que me da muchos matices a maíz y me recuerda mucho a la primavera», manifestó el cocinero, quien añadió que «para ello he creado una torta de maíz tipo mexicano que refuerza su sabor y abre el apetito, incluyendo alguna proteína como la parpatana de atún y algunos matices herbáceos». Este plato de atún encebollado, mucho más complejo de lo que se está acostumbrado, formará parte durante esta primavera de la carta de Choco, un establecimiento cordobés con Estrella Michelín. Kisko García ha planificado este plato para que se coma con las manos. Francisco Ruz, director comercial de la marca en Córdoba, indicó que la vinculación de esta cerveza con el restaurante Choco es de más de cuarenta años, «desde cuando su padre estaba al frente de negocio, y la reforzamos con Kisko en el marco de un proyecto de futuro muy interesante que incluirá diversas actividades». Así, Kisko García acudirá el próximo 25 de mayo a Málaga a un evento culinario muy importante.

Ruz ha añadido que «Cruzcampo es una cerveza muy vinculada en Córdoba y, a nivel nacional, una de cada tres cañas que se tiran en el mercado es Cruzcampo». Respecto a este nuevo producto especial, la compañía lleva a la botella la cerveza de barril, ofreciendo un carácter refrescante y con personalidad propia, inspirada en la receta centenaria de la marca desde el año 1904.