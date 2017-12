Alerta: juguetes sexistas

La delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Ángeles Luna, y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Ana Díaz, advirtieron ayer a las familias, los profesores, comercios y empresas jugueteras de la necesidad de no primar juguetes sexistas o violentos para los niños en las compras navideñas y de Reyes, porque “al jugar se aprende” y el juguete puede condicionar el futuro personal del niño o la niña. Esta advertencia forma parte de la campaña coeducativa anual del Juego y el Juguete no Sexista y no Violento 2017-2018, una iniciativa que cada año lanza el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) antes de las navidades, con el fin de promover en las familias la compra responsable de juegos y juguetes.

La campaña, bajo el lema En la infancia comienza el juego, pone este año el acento, según explicó Luna, «en la importancia de la elección de los juguetes por parte de las familias para ayudar a las y los menores a ser lo que quieran ser». Ana Díaz insistió en que los juguetes son los medios a través de los cuales «las niñas y los niños aprenden a relacionarse, a socializarse, a adoptar normas y roles de conducta y a desarrollar sus gustos, construyendo así las personas que serán en un futuro».

La campaña comenzó el 11 de este mes y concluirá el 5 de enero. Con ella, se espera también concienciar a los comercios para que no editen catálogos sexistas y para que no coloquen los juguetes separados por sexos.