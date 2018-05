Acoge una sonrisa

Desde hace más de 20 años, numerosas familias de la provincia de Córdoba demostraban su solidaridad con el pueblo saharaui acogiendo durante el verano a los niños que viven en los campamentos. La actividad, denominada Vacaciones en Paz, permitía que los pequeños saharauis pudieran disfrutar de numerosas prestaciones y diversiones de las que carecen en su tierra. Al mismo tiempo, la experiencia servía para mantener viva la causa del pueblo saharaui entre la población cordobesa (y andaluza).

La actividad se sigue llevando a cabo todavía, pero desde los últimos años los responsables de la misma están encontrando dificultades para completar el cupo de familias de acogida. Una de las voluntarias, Bea Sánchez, explica que el motivo fundamental es que «se está olvidando la causa saharaui», y por eso la gente está menos sensibilizada.

Aunque el grueso de las familias participantes siguen recibiendo niños -de ellas el 90% repiten con el mismo chaval- «y todos los años hay familias nuevas», este año todavía se necesitan treinta familias para poder atender a todos los niños que llegan, que serán en total unos 130. Los requisitos no son complicados: tener menos de 65 años, no estar en trámites de adopción y no tener antecedentes por delitos penales o sexuales. Lo demás es fácil: cumplir con el eslogan y acoger una sonrisa, la de unos niños que carecen de casi todo y demostrarles el cariño y la solidaridad que siempre han definido a las gentes de Córdoba, a ver si logran tener unas vacaciones en paz.