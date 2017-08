Abanicos con mensaje

Los abanicos de Carmeli Piernagorda han regresado con gran éxito a la Oficina de Turismo y Centro de Información Juvenil de Baena, en esta ocasión con una temática muy original: la mujer africana. «Me he basado en la historia de la mujer africana», una idea que se le ocurrió durante un viaje que hizo el año pasado a Lourdes en el que coincidió con una mujer africana. «He querido reflejar toda la vistosidad de ese mundo y el trabajo de la mujer». Piernagorda afirma que son «dignas de admirar por la supervivencia que tienen y por su lucha por salvar a los hijos» y con esta exposición quiere rendirles homenaje.

Carmeli Piernagorda es autodidacta, «nunca he dado clases de dibujo» y su reto es superarse cada día. «La verdad es que me motiva ver que cada día lo hago un poco mejor» y «me siento muy satisfecha de que Dios me haya dado esa gracia en las manos para poderlo hacer». En esta exposición ha conseguido atraer de nuevo a numeroso público que ha adquirido muchas de sus creaciones. La exposición partió con 59 abanicos dedicados a las mujeres africanas, el resto, hasta llegar a los 200, son también nuevas creaciones pero con sus temáticas habituales como flores, flamencas, rejas, olivos. Un trabajo que realiza con mimo y que, bajo la marca Aires de Baena, está presente en países como Alemania, Irlanda, Bruselas, Miami, Brasil y en muchos puntos de España.

La exposición está abierta hasta el próximo martes, pero Piernagorda ya ha elegido la próxima temática: las mujeres sudamericanas.